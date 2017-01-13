Разработчик концепции благоустройства Самары к ЧМ-2018 "Севзапинжтехнология" сделал акцент на создании комфортной гостеприимной среды

Совсем немного времени осталось до проведения ЧМ по футболу, и Самара активно готовится к этому событию. Как благоустроят туристические маршруты и подготовят город к встрече гостей? Об этом мы расспросили Александра Кабанова, генерального директора института - разработчика концепции благоустройства - ООО "НИИПРИИ "Севзапинжтехнология".

- Чем примечательна концепция благоустройства Самары?

- В работе над ней мы преследовали главную цель - создание визуально комфортной, безопасной, эстетически полноценной среды города Самары. Мы разработали колористические решения фасадов домов, кровель, продумали подход к созданию малых архитектурных форм - скамей, пандусов, светильников. Создали дизайн знаков навигации и парковочных мест. Особое внимание уделили удобству передвижения маломобильных групп населения.

Такой комплексный подход позволит придать обновленный гостеприимный и комфортный облик самарским улицам и при этом сохранить существующие здания и памятники культурного наследия.

В работе над концепцией были задействованы наши проектировщики и архитекторы, которые отлично себя проявили при проектировании Олимпийского парка в Сочи. Мы широко использовали международный опыт создания подобных проектов. Основные решения согласовывались и утверждались на градостроительном совете Самары при участии самарских коллег. Так что концепция - итог плодотворного сотрудничества многих профессионалов.

- Концепция - это ведь еще не проект. Возможны какие-то изменения в ходе дальнейших работ?

- Все возможно. Сейчас определены основные направления развития благоустройства города. Несомненно, какие-то коррективы будут внесены при детальном проектировании и строительстве. По нашим оценкам, стоимость реализации проекта составляет около 11 млрд рублей. При этом почти половина этой суммы - это затраты на реставрацию и ремонт жилых домов. То есть реализация такого проекта даст не только временный эффект на период проведения ЧМ-2018, но и улучшит качество жизни горожан на долгие годы.

- Какие еще объекты планируются в Самаре с вашим участием?

- В этом году мы получили положительное заключение Госэкспертизы для объектов, реализуемых в рамках подготовки к ЧМ-2018. Это улицы Дальняя и Арена-2018, а также инженерные сети в районе стадиона. Сейчас эти объекты находятся на стадии строительства. Территория вокруг стадиона достаточно большая - это целый комплекс объектов: стадион, тренировочные поля, гостиницы, дороги, объекты инженерной инфраструктуры (подстанции, котельные и т.д.), объекты МВД, МЧС и т.д. Все это должно быть готово к чемпионату, и сроки жестко ограничены. Особенность работы состоит в том, что требуется координация большого количества заинтересованных сторон, ведомств, подрядных организаций. Однако у нас есть уверенность, что все будет реализовано на самом высоком уровне.

- В каких еще регионах вы сегодня работаете? Есть ли среди них города, которые будут принимать ЧМ-2018?

- Мы проектируем объекты благоустройства, транспорта, инженерной инфраструктуры в Волгограде, Калининграде, Санкт-Петербурге и подходим к делу основательно. Для того чтобы выполнить благоустройство ряда центральных городских улиц в Санкт-Петербурге, например, наши сотрудники посетили 60 городов мира. Они исследовали городскую среду, изучали новые материалы и последние технические решения. Мы аккумулировали мировой опыт создания проектов общественных пространств, осмыслили его и теперь применяем на практике.

Как показывает наш опыт, нерешаемых задач нет, и если подходить к работе серьезно и профессионально, каждый проект может быть реализован с высоким качеством и гарантией надежности.

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