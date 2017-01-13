Разработки Инжинирингового центра аэрокосмического кластера укрепляют позиции области как центра аэрокосмической промышленности

Модернизация промышленности является абсолютным стратегическим приоритетом государства. Эту задачу решает Инжиниринговый центр аэрокосмического кластера Самарской области, объединяющий 11 лабораторий, которые к 2020 году должны стать самостоятельными центрами исследований и разработок. За последние три года лабораториями инжинирингового центра кластера было оказано 238 услуг в интересах предприятий кластера.

Менять индустриальный ландшафт

Мировая практика показывает, что именно инжиниринговые компании могут эффективнее решать неординарные и наукоемкие задачи. У инжинирингового центра аэрокосмического кластера есть разработки, которые могут в ближайшем будущем создать новые рынки и укрепить компетенции Самарской области как центра аэрокосмической промышленности международного уровня. Например, в рамках Центра специальных электрических машин кластерного инжинирингового центра создан принципиально новый для российского рынка продукт - низкооборотные генераторы. "Сейчас ветроэнергетические установки, в которые мы поставили эти генераторы, питают электричеством оборудование, установленное на нашем тренировочном аэродроме, - пояснил директор кластерного инжинирингового центра Сергей Корнилов. - Конструкторско-технологическое обеспечение этой разработки осуществляет научно-производственное объединение "Шторм".

"Эффективная совместная работа с кластерным инжиниринговым центром Самарской области позволила изготовить и поставить потребителям 10 генераторов. Но для создания опережающего задела в области генерирующей и приводной техники необходимо наличие крупного стратегического промышленного партнера. Одним из проектов центра специальных электрических машин может стать проект по созданию опытных образцов и внедрению в производство системы электрического запуска газотурбинных двигателей НК-12СТ, НК-14СТ, НК-14СТ-10", - говорит директор НПО "Шторм" С.Л.Буряшкин.

Он также отметил, что в качестве стратегического промышленного партнера и ключевого участника мы видим ПАО "Кузнецов". Заинтересованность во внедрении модернизированных двигателей уже подтвердило в феврале 2016 года ООО "Газпром трансгаз Москва". Руководству ПАО "Кузнецов" мы предложили создать консорциум "Специальные электрические машины", в рамках которого будут выполняться разработка и проведение испытаний с последующим освоением на малом инновационном предприятии аэрокосмического кластера производства систем электрического запуска вышеуказанных двигателей, - уточняет Корнилов. - Прорабатывается вопрос участия в консорциуме ПАО "Газпром" или его дочерних структур".

В целом за время работы центра четко сформировались три крупных направления его деятельности. Первое - многоуровневая система оперативного мониторинга Земли. В рамках этого направления функционируют несколько лабораторий: авиационная лаборатория оперативного мониторинга Земли, лаборатория гиперспектрального анализа, центр средств авиационного контроля наземных объектов, центр коллективного интеллекта группировок роботов. Важными результатами деятельности с 2015 года стали создание собственной группировки беспилотных авиационных комплексов различного назначения и радиуса действия, которые позволяют осуществлять комплекс работ по дистанционному зондированию земной поверхности днем и ночью, в том числе в автоматическом режиме. "Важным шагом в направлении развития беспилотных систем является наша совместная работа с Самарским национальным исследовательским университетом, - рассказывает С.С.Корнилов. - В этом году мы при поддержке ГАУ "ЦИК СО" и "Самарских инженерных лабораторий" провели аэродинамические расчеты и модернизацию нашего высотного БПЛА. Надеемся в 2017 году испытать его на высоте 7 км, приближаясь к нашей цели - созданию группировки атмосферных БПЛА".

Второе направление - это многофакторное моделирование процессов космической среды.

"Мы высоко оцениваем сотрудничество по этому направлению с Кластерным инжиниринговым центром Самарской области, - говорит А.А.Мельников, заместитель начальника отдела бюджетирования сводного экономического планирования и отчетности АО "РКЦ "Прогресс". - Сейчас достигнута принципиальная договоренность о размещении специализированной лаборатории и оборудования в экспериментальном испытательном корпусе (ЭИК-3) нашего предприятия, оформляются документы".

Лаборатория может проводить эксперименты по отработке бортовой аппаратуры на стойкость к воздействию низкоэнергетических потоков заряженных частиц, солнечного излучения, электризации, отработке защиты от внутренней электризации и многие другие исследования.

Третье направление деятельности инжинирингового центра - "Завод будущего", включая отработку технологий на станках с ЧПУ. Инжиниринговый центр кластера оснащен парком современного оборудования, а также программными продуктами, позволяющими отрабатывать технологии и внедрять их на предприятиях кластера. В развитии направления совместно с ООО "Самара ЗИМ-Инструмент" был инициирован проект по созданию в Самарской области единого инструментального производства в интересах предприятий аэрокосмической отрасли России. "Проект был заслушан на секции "Организация НИР" научно-технического совета по инновациям в машиностроительном комплексе Самарской области, - комментирует директор предприятия Д.Р.Гершбург. - Проект поддержали АО "РКЦ "Прогресс", ПАО "Кузнецов", ОАО "Авиаагрегат", ПАО "Салют" и другие предприятия, а также в Роскосмосе, и надеемся, что еще поддержат в корпорации "Тактическое вооружение".

Работать в кооперации

Многие проекты можно создавать только в партнерстве с мировыми лидерами. Кластерный инжиниринговый центр Самарской области в тесном сотрудничестве с Евразийским партнерством аэрокосмических кластеров при активной поддержке регионального Минэкономразвития создал коммуникационную площадку для обсуждения перспектив международного сотрудничества.

"Мы не только участвуем в международных выставках, но и сами становимся организаторами многих статусных мероприятий, - комментирует Корнилов, - например, одним из ключевых событий в деловой программе Международной Берлинской аэрокосмической выставки ILA Berlin Air Show 2016 стала Вторая Евразийская аэрокосмическая конференция. Считаю, что выдающимся достижением стало участие в конференции не только высших руководителей российской аэрокосмической промышленности, но и генерального директора Европейского космического агентства Йоханна-Дитриха Вернера, председателя государственного космического агентства Украины Любомира Сабодоша, председателя Международной комиссии Ассоциации аэрокосмической промышленности Франции Стефана Абриаля и других".

Организатором конференции выступили Евразийское партнерство аэрокосмических кластеров, правительство Самарской области, Кластерный инжиниринговый центр Самарской области и компания

"Внешавиакосмос". Мероприятие проведено при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, Объединенной ракетно-космической корпорации, Совета российской экономики в Германии и немецкой Ассоциации аэрокосмической промышленности. Ключевой темой конференции было развитие международного сотрудничества в авиационной и космической отраслях, углубление взаимодействия региональных кластеров. Участники обсудили современные методы управления и лучшие практики управления в авиационно-космической сфере.

"Хорошим примером международной кооперации 2016 года служит совместный проект кластерного инжинирингового центра Самарской области с французской компанией IMS, - рассказывает Корнилов. - Мы смогли на основе нашей универсальной платформы - мультироторного летательного аппарата - создать мобильную лабораторию по анализу радиационного фона и разработали собственное программное обеспечение".

За последние три года лабораториями и центрами инжинирингового центра аэрокосмического кластера было оказано 238 услуг в интересах предприятий Самарской области. Были подписаны соглашения о сотрудничестве в области реализации совместных проектов с организациями из Республики Беларусь, Армении, Великобритании, Германии, Франции.