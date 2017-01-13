Жителя Ивановской области задержали на посту "Зеленовка" с поддельными документами

На посту у с. Зеленовка задержали мужчину с поддельными документами, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Инспекторы ДПС остановили за нарушение ПДД Hyundai, которым управлял 49-летний гражданин одной из соседних республик. Полицейские усомнились в подлинности водительского удостоверения, предъявленного автомобилистом. Экспертиза подтвердила, что документ фальшивый.
Как выяснилось, водитель прописан в Ивановской области, официально не трудоустроен и ранее не попадал в поле зрения правоохранителей.
Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Использование подложного документа".
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Контроль везде необходим.
Ловить надо реальных наркоторговцев, а не больных наркоманов с дозой в пакетике