Автоплатеж от Сбербанка помогает экономить время

Сэкономить время, чтобы провести его с семьей, заняться спортом или любимым хобби довольно просто, если воспользоваться автоматизированными сервисами. Например, доверить оплату счетов ЖКХ сервису "Автоплатеж" от Сбербанка.

Услугу "Автоплатеж" можно настроить в любом банкомате Сбербанка или в приложении "Сбербанк Онлайн". В приложении "Сбербанк Онлайн" нужно выбрать услугу, которую вы хотите оплатить, и найти свою управляющую компанию. В шаблон нужно ввести номер лицевого счета и другие реквизиты, которые есть на платежной квитанции. Дату списания и максимальную сумму платежа в месяц можно выбрать самостоятельно. Списание средств подтверждается одноразовым паролем, который вы получите по sms.

За сутки до выбранной вами даты оплаты с номера 900 придет sms с напоминанием о предстоящем платеже. Если по какой-то причине счет не должен быть оплачен, ответным sms автоплатеж можно отменить. Если sms проигнорировать, сумма автоматически спишется в указанные сроки. Платежи осуществляются в выходные и праздничные дни, а количество компаний, которые работают с автоплатежами, постоянно растет. Комиссия по большей части оплат не взимается. Помимо оплаты коммунальных услуг, клиенты Сбербанка подключают автоплатежи за сотовую связь, Интернет и кабельное телевидение, по погашению кредитов. Многие пользователи оценили возможность автоматической оплаты штрафов ГИБДД со скидкой 50%.

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