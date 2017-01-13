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Автоплатеж от Сбербанка помогает экономить время

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сэкономить время, чтобы провести его с семьей, заняться спортом или любимым хобби довольно просто, если воспользоваться автоматизированными сервисами. Например, доверить оплату счетов ЖКХ сервису "Автоплатеж" от Сбербанка.

Услугу "Автоплатеж" можно настроить в любом банкомате Сбербанка или в приложении "Сбербанк Онлайн". В приложении "Сбербанк Онлайн" нужно выбрать услугу, которую вы хотите оплатить, и найти свою управляющую компанию. В шаблон нужно ввести номер лицевого счета и другие реквизиты, которые есть на платежной квитанции. Дату списания и максимальную сумму платежа в месяц можно выбрать самостоятельно. Списание средств подтверждается одноразовым паролем, который вы получите по sms.

За сутки до выбранной вами даты оплаты с номера 900 придет sms с напоминанием о предстоящем платеже. Если по какой-то причине счет не должен быть оплачен, ответным sms автоплатеж можно отменить. Если sms проигнорировать, сумма автоматически спишется в указанные сроки. Платежи осуществляются в выходные и праздничные дни, а количество компаний, которые работают с автоплатежами, постоянно растет. Комиссия по большей части оплат не взимается. Помимо оплаты коммунальных услуг, клиенты Сбербанка подключают автоплатежи за сотовую связь, Интернет и кабельное телевидение, по погашению кредитов. Многие пользователи оценили возможность автоматической оплаты штрафов ГИБДД со скидкой 50%.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка - на сайте банка www.sberbank.ru.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка - www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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Последние комментарии

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 22:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 17:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Михаил Грушевский 28 апреля 2016 11:28 Эл банк должен вернуть своим заемщикам 150 млн руб. неправомерно полученных от них средств

И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

Татьяна Понтелеенко 14 марта 2016 20:59 Клиенты Сбербанка стали увереннее в надежности банковских сервисов

Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.

Thought Mind 07 августа 2015 17:37 Вице-президент "Солидарности" Алексей Грачев покинул банк

предчувствует отзыв лицензии (в понедельник Пробизнесбанк лишат лицензии), а потом работу не найти с черной меткой.

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