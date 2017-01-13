В Самарской области отдали под суд мужчину, обвиняемого в убийстве сына и нападении с ножом на жену

В Самарской области закончено расследование уголовного дела 76-летнего мужчины. Его обвиняют в убийстве и причинении тяжких травм своим родным.

По версии следствия, 1 октября 2016 г. он, будучи пьян, напал с ножом на свою 74-летнюю супругу и ранил ее в спину. Женщине удалось вырваться и убежать. После этого разбушевавшийся пенсионер подошел к спящему сыну и зарезал его.

"Он нанес потерпевшему не менее четырех ударов ножом в область туловища, - уточнили в региональном Следственном комитете. - От полученных ран 29-летний молодой человек скончался. После этого обвиняемый пытался покончить жизнь самоубийством, несколько раз ударил себя ножом в живот, но травмы были незначительными. Второй сын вызвал ему "скорую помощь".

Уголовное дело расследовалось Шенталинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Самарской области. Теперь оно направлено в суд.