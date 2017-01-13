Самарчанка, пытавшаяся передать взятку сотруднику УФМС, получила условный срок

Жительницу Самары признали виновной в предложении посредничества во взяточничестве, сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

Как установил суд, 4 июля 2016 г. 51-летняя женщина в кафе-пиццерии в Красноглинском районе получила от жительницы города 160 тыс. руб. для передачи сотруднику УФМС России, который за эти деньги должен был помочь с регистрацией граждан Узбекистана и получением для них разрешений на работу и соответствующих документов.

Суд назначил женщине, выступавшей посредником, год лишения свободы условно с испытательным сроком один год.