Замглавы Лопатина подозревают в получении взятки от торговца елками

В Волжском районе возбуждено уголовное дело в отношении замглавы администрации сельского поселения Лопатино 42-летнего Андрея Артемова. Его подозревают в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
По версии следствия, 22 декабря 2016 г. Артемов в служебном кабинете получил 30 тыс. рублей. За это муниципальный служащий обещал не привлекать к административной ответственности предпринимателя, торговавшего елками вне установленных органом местного самоуправления мест на территории микрорайона Южный город.
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Ловить надо реальных наркоторговцев, а не больных наркоманов с дозой в пакетике