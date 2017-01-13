Замглавы Лопатина подозревают в получении взятки от торговца елками

В Волжском районе возбуждено уголовное дело в отношении замглавы администрации сельского поселения Лопатино 42-летнего Андрея Артемова. Его подозревают в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, 22 декабря 2016 г. Артемов в служебном кабинете получил 30 тыс. рублей. За это муниципальный служащий обещал не привлекать к административной ответственности предпринимателя, торговавшего елками вне установленных органом местного самоуправления мест на территории микрорайона Южный город.