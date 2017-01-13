Губернатор: "Жизненная позиция всех номинантов "Народного признания" - служить людям"

В пятницу, 13 января, в Самарском академическом театре оперы и балета состоялось чествование лауреатов областной общественной акции "Народное признание". Губернатор Николай Меркушкин вручил дипломы и статуэтки лауреатам номинации "Единство и успех".

Номинантами "Народного признания" девятый год подряд становятся жители области, которые всей душой болеют за свое дело, которыми гордятся коллеги и друзья и которые своими успехами в различных направлениях деятельности развивают Самарский край и пишут историю России.

В нынешнем году "лучших из лучших" определяли в семи номинациях: "Единство и Успех", "Надежда и Опора", "Признание и Уважение", "Героизм и Мужество", "Рожденные в сердце России", "Поколение будущего", "Открытие и Созидание". Лауреатов в двух последних номинациях определяли впервые.

Но не только этим отличалось "Народное признание" - 2016. Это особо отметил в своем выступлении губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

"В этом году, как все заметили, на сцену поднималось много молодых людей. Дети, молодое поколение - наше будущее. Они активно участвуют в этой акции, становятся лауреатами, и это прекрасно. Это говорит о том, что рождаются "звездочки", которые будут светить и на которых будут равняться десятки, сотни, тысячи молодых людей. Именно они будут делать краше наш край и нашу великую страну", - сказал глава региона.

В 2016 году инициативными группами всех муниципальных образований региона было подано 336 заявок, из которых члены общественного совета отобрали 70 кандидатов. С 4 по 17 ноября в Интернет, по почте и на пунктах голосования жители региона отдавали свои голоса за самых достойных людей Самарского края. Свою позицию выразили почти 1,5 млн человек, что является своеобразным рекордом акции. По итогам голосования были определены по три лауреата в каждой номинации.

В номинации "Признание и Уважение" диплом и статуэтки получили председатель ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области", экс-глава Отрадного Нина Вишнякова, бывший министр путей сообщения СССР Борис Бещев, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Самарской областной клинической больнице им. В.Д.Середавина Татьяна Тезикова. Знаки отличия лауреатам вручил главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан.

Предваряя награждение, он подчеркнул, что достижения в профессиональной и общественной деятельности всех без исключения номинантов акции внесли значительный вклад в развитие региона. Сергей Чабан также назвал символичным, что дата вручения премии совпала с 166-летием Самарской губернии, и зачитал поздравление полномочного представителя президента в ПФО Михаила Бабича.

В нем, в частности, говорилось, что один из самых красивых регионов, расположенных на берегах великой Волги, играет важную роль в истории России. "С давних пор и по сей день Самарская губерния является значимым промышленным, научно-космическим, автомобилестроительным центром России, где формируется экономическая и техническая мощь России. В Самарской области живут талантливые, инициативные и гостеприимные люди, которые любят свою малую родину, гордятся ее историей и культурными традициями и много трудятся для того, чтобы качество жизни улучшалось с каждым годом", - было отмечено в телеграмме Михаила Бабича.

О своей малой родине говорила и Нина Вишнякова. Она подчеркнула, что без поддержки и помощи отрадненцев ее родной город не стал бы таким привлекательным, как сейчас. "Я люблю Отрадный и его жителей. Наш город и другие малые города и районы области расцветают, в том числе благодаря поддержке губернатора и правительства региона. Я горжусь тем, что живу в Самарской области", - сказала Вишнякова.

Татьяна Тезикова со сцены призналась, что "Народное признание" - высокая награда, которую она не получила бы без поддержки коллег-медиков. "Отдельно хочу сказать спасибо вам, Николай Иванович, за то, что в регионе открылся областной перинатальный центр. Это учреждение высочайшего европейского уровня. И за четыре месяца его функционирования у нас есть положительные результаты. Николай Иванович, нам есть что вам рассказать и показать", - под аплодисменты сказала Татьяна Тезикова.

Спикер губернской думы Виктор Сазонов (он наградил лауреатов в номинации "Рожденные в сердце России") назвал "Народное признание" одним из главных событий года.

"Акция подводит итоги развития Самарской области за год. Я с большим удовлетворением хочу отметить, что под руководством губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина, несмотря на кризисные явления, большие трудности и сложности, мы все преодолели. И Самарская область успешно продолжает развиваться, мы имеем положительную динамику социально-экономического развития. Более того, Самарская область внесла весомый вклад и в развитие нашей страны. И это результат вашего труда! Это результат труда всех жителей Самарской области. И сегодня вы - лауреаты акции "Народное признание" - являетесь лучшими из лучших. Мы вами гордимся", - сказал председатель губдумы.

"Сегодняшний день убеждает всех в том, что Самарская земля богата удивительными, замечательными, талантливыми, целеустремленными людьми", - такими словами начал награждение в новой номинации "Поколение будущего" ректор Самарского университета Евгений Шахматов.

Отметим, что здесь были номинированы студенты вузов, колледжей, техникумов, которые реализуют социально значимые проекты и добиваются успехов в науке, культуре, спорте.

Одну из наград получила Анастасия Сомова из Сергиевского района. Девушка активно участвует в различных конкурсах, конференциях и олимпиадах, экологических, волонтерских и патриотических мероприятиях. Выступая с ответным словом, она сформулировала свое кредо так: "Каждый день делать жизнь других лучше и интереснее". Слова девушки зал встретил овацией.

Одними из лауреатов акции в номинации "Открытие и созидание" стали наши коллеги с "Самарского губернского радио" (ТРК "Губерния"). Гендиректор компании Юрий Проничев отметил, что только благодаря поддержке правительства и лично главе региона "Самарскому губернскому радио" всего за два года удалось завоевать народную любовь и признание.

"Николай Иванович помог нам решить все возникавшие проблемы, мы получили лицензии на вещание во всех крупных и малых городах региона, и сейчас нас слушает весь регион. Николай Иванович, спасибо за все, что вы сделали для губернии, делаете для нее сейчас, и в будущем, уверен, сделаете для нее еще больше", - сказал руководитель ТРК "Губерния".

"Единство и Успех" - номинация "Народного признания", где были отмечены предприятия и организации, внесшие значительный вклад в развитие экономики, промышленности, науки и социальной сферы региона. Из рук Николая Меркушкина дипломы и статуэтки получили руководители Самарского академического театра оперы и балета, "Жигулевского пивоваренного завода" и ООО "САМАРСКИЙ СТРОЙФАРФОР", которое активно помогает социальным объектам Волжского района, поддерживает талантливую молодежь и заботится о ветеранах.

Губернатор подчеркнул, что определять лауреатов в этой номинации всегда нелегко. Но те трудовые коллективы, которые отмечены, - достойны признания и уважения.

"Уверен, эти коллективы и дальше будут развиваться. Судя по настроению, сегодняшнее награждение зарядило их как минимум на десять лет плодотворной работы. Теперь многие будут равняться на них и работать, как они", - сказал глава региона.

В завершение торжественного вечера Николай Меркушкин выразил уверенность, что акция "Народное признание" никого не оставила равнодушным.

"Мы отметили очень много людей с прекрасной душой, с особым отношением к себе и окружающим, с любовью относящихся к своему делу. Жизненная позиция всех номинантов - служить людям. Если бы они жили иначе, то никогда бы не получили народного признания", - резюмировал Николай Меркушкин.