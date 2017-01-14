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Преступления Происшествия

Самарца подозревают в избиении собственной матери

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В отношении 36-летнего жителя Самары, подозреваемого в избиении собственной матери возбуждено уголовное, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных полицейскими материалов следует, что инцидент произошел по месту жительства родственников — в квартире, расположенной в одном из домов в пос. Управленческий.

В ходе отработки полученного сообщения об избиении жительницы Самары участковые уполномоченные полиции выяснили, что в один из дней из квартиры женщины был слышен разговор на повышенных тонах. Позже было установлено, что около десяти часов вечера между потерпевшей и ее сыном возник конфликт на бытовой почве. Во время ссоры мужчина распалился настолько, что нанес 59-летней матери телесные повреждения.

После установления всех подробностей произошедшего и проверки полученных сведений участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого. По имеющимся у сотрудников органов внутренних дел данным, мужчина нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался. Расследование продолжается.

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