В районе пр. Кирова в Самаре ножом в живот ранен мужчина

В пятницу, 13 января, в третьем часу дня, по предварительным данным в районе одного из павильонов по пр. Кирова в Самаре потребовалась помощь мужчине в возрасте 33 лет, раненного ножом в живот, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Вызванные для пострадавшего врачи самарской "скорой" оказали ему помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение.