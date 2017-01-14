В районе пр. Кирова в Самаре ножом в живот ранен мужчина

В пятницу, 13 января, в третьем часу дня, по предварительным данным в районе одного из павильонов по пр. Кирова в Самаре потребовалась помощь мужчине в возрасте 33 лет, раненного ножом в живот, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Вызванные для пострадавшего врачи самарской "скорой" оказали ему помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение.
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Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.
Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.
Контроль везде необходим.
Ловить надо реальных наркоторговцев, а не больных наркоманов с дозой в пакетике