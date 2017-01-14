В областной столице у пассажира иномарки изъяли амфетамин

В Куйбышевском районе Самары сотрудники полиции изъяли у пассажира иномарки амфетамин, сообщает ГУ ВД по Самарской области.

Инспекторы ДПС остановили автомобиль за нарушение ПДД. В машине в качестве пассажира находился мужчина, который не был пристегнут ремнем безопасности. Составляя на правонарушителя административный протокол, сотрудники полиции заметили, что он явно нервничает. Подобное поведение вызвало подозрение у полицейских, и они решили досмотреть пассажира. В присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли у мужчины сверток, внутри которого находилось неизвестное вещество, предположительно, наркотик.

Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции № 7 Управления МВД России по г. Самаре для дальнейшего разбирательства. В ходе проверки личности задержанного сотрудники органов внутренних дел установили, что 28-летний мужчина проживает в областном центре, нигде официально не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за убийство. По результатам проведенного исследования эксперты установили, что изъятое у подозреваемого вещество является амфетамином массой 0,37 грамма.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества", возбуждено уголовное дело.