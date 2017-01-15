Жителя Жигулевска подозревают в мошеничестве

В Жигулевске задержан 28-летний местный житель, подозреваемый в мошенничестве с банковскими счетами горожан, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из материалов уголовного дела следует, что в октябре 2016 г. в отношении двух жителей Тольятти совершены мошеннические действия с использованием средств сотовой связи. По версии следствия, подозреваемый звонил на сотовый телефон потерпевших, представлялся работником службы безопасности банка и вводил их в заблуждение относительно безопасности денежных средств на их банковских картах. Получив все необходимые данные для хищения денег, путем перевода злоумышленник перечислял их на свой интернет-кошелек.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. 28-летний мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД России по г. Жигулевску. Задержанный признал свою вину полностью. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел установили причастность местного жителя к двум эпизодам мошенничества. Сумма материального ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет более 7 тыс. рублей.

По данным сотрудников полиции, подозреваемый нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался. По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проверяют подозреваемого на причастность к совершению аналогичных преступлений. Следствие продолжается.