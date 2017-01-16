Самарец украл из ячейки хранения в раздевалке спортклуба кошелек с деньгами

В полицию Самары поступил звонок от посетителя спортклуба. Он рассказал о том, что из раздевалки были похищены его вещи. Выяснив, что инцидент произошел в здании на ул. Красноармейской, дежурный направил по указанному адресу следственно-оперативную группу.

По прибытии на место происшествия полицейские пообщались с 34-летним заявителем. В результате стало известно, что в 18:30 мужчина пришел на тренировку. Свои вещи он оставил в шкафчике для хранения одежды. Вернувшись после занятий, он обнаружил ячейку открытой. При проверке имущества выяснилось, что пропал кошелек с деньгами в сумме около 5 тыс.руб. и банковской картой.

После выяснения необходимых обстоятельств инцидента и осмотра места происшествия сотрудники полиции приступили к изъятию необходимых материалов, опросу посетителей и работников комплекса.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что к краже может быть причастен некий молодой человек. В ходе установления его личности стало известно, что подозреваемому 24 года, он проживает в Самаре, нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался.

При проверке версия о причастности данного гражданина к краже нашла свое подтверждение. Предполагаемый злоумышленник был задержан.

В совершении преступления молодой человек сознался и рассказал его подробности. В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", возбуждено уголовное дело.