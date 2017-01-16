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Строительство Строительство и недвижимость

Мэрия Тольятти планирует увеличить арендную плату для строителей

ТОЛЬЯТТИ. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Мэрия Тольятти подготовила изменения в постановление тольяттинской думы от 1 октября 2008 года, регулирующее начисления арендной платы за земельные участки, переданные под строительство. Проект мэрии предусматривает увеличение арендной платы за земельные участки в несколько раз, пишет "Самарское обозрение".

Мэрия Тольятти планирует увеличить арендную плату для строителей Мэрия Тольятти планирует увеличить арендную плату для строителей
Фото: savanews.ru

Таким образом планируется повысить доходную часть городского бюджета на 299,7 млн рублей (2-3%).

По данным тольяттинской гильдии строителей, аренда участков для строительства многоэтажных жилых домов подорожает в 10 раз: с 0,15% до 1,5% от кадастровой стоимости за первые три года, а на четвертый, пятый и последующие годы использования земли - в восемь и семь раз соответственно.

Компаниям, использующим участки для возведения промышленных объектов, аренда земли обойдется в три-пять раз дороже, чем раньше, в зависимости от периода использования земельного участка.

Плата за аренду земли для создания объектов культуры, спорта, здравоохранения увеличится в два-три раза.

Коррективы, предложенные тольяттинской мэрией, планируется рассмотреть на одном из заседаний городской думы в январе.

Против внесения таких поправок уже выступили гильдия тольяттинских строителей и торгово-промышленная палата города.

В тольяттинской мэрии же полагают, что увеличение ставок не отразится серьезно на бизнесменах.

"Повышение арендной платы касается только тех застройщиков, кто не использует свой участок долгое время, - объяснила заместитель мэра по строительству и имущественным отношениям Евгения Бычкова. - В Тольятти есть застройщики, которые в течение семи-восьми лет не осваивают арендуемую землю. К тому же эти территории мог бы застроить кто-то другой. Как это скажется на инвестиционном климате? На самом деле это коснется единиц. Большинство наших партнеров берут в аренду землю через торги, строят и вводят объект в эксплуатацию".

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Последние комментарии

Alex V 12 января 2017 18:43 "С.И.Т.И.": испытание на прочность закаляет

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