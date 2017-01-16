Бугурусланский банк "Спутник" переехал в Самарскую область

Список банков, зарегистрированных в Самарской области, пополнился еще одной кредитной организацией. В регион переехал бугурусланский банк "Спутник", сообщает "Самарское обозрение".
Еще осенью бугурусланский банк "Спутник" объявил, что центральный офис кредитной организации меняет свою дислокацию и переезжает в Самару. В декабре 2016 г. соответствующие изменения были одобрены и зафиксированы Центральным банком.
На 1 декабря 2016 г. объем активов "Спутника" нетто составлял 1,7 млрд руб., капитал - 442 млн руб., кредитный портфель - 289,3 млн руб., а объем вкладов - 893 млн рублей.
С 2005 г. кредитная организация принадлежала экс-бенефициару Волго-Камского банка Владимиру Чекмареву, правда, уже в 2008 г. он полностью вышел из его капитала. На определенном этапе к бизнесу "Спутника" имел отношение и бенефициар холдинга "Кватрон" Алексей Солдатов.
В период контроля "Спутника" самарскими инвесторами банк активно развивал сеть в регионе. Сейчас кредитное учреждение контролируется рядом физических лиц — жителей Оренбургской области.
Учитывая тесные связи с Самарским регионом, нельзя исключить, что переезд кредитной организации связан с необходимостью более плотной работы с самарским портфелем банка.
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Последние комментарии
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.
предчувствует отзыв лицензии (в понедельник Пробизнесбанк лишат лицензии), а потом работу не найти с черной меткой.