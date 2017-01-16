16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Банк "Приоритет" требует банкротства бывшего акционера Виктора Развеева Экс-депутат Госдумы от КПРФ Вадим Кумин возглавил совет директоров банка "Солидарность" Бугурусланский банк "Спутник" переехал в Самарскую область АСВ пытается взыскать с бывших совладельцев Волго-Камского банка более 2 млрд рублей С начала года банки прекратили прием заявок на льготное ипотечное кредитование

Банки Финансы

Бугурусланский банк "Спутник" переехал в Самарскую область

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 196
Версия для печати

Список банков, зарегистрированных в Самарской области, пополнился еще одной кредитной организацией. В регион переехал бугурусланский банк "Спутник", сообщает "Самарское обозрение".

Еще осенью бугурусланский банк "Спутник" объявил, что центральный офис кредитной организации меняет свою дислокацию и переезжает в Самару. В декабре 2016 г. соответствующие изменения были одобрены и зафиксированы Центральным банком.

На 1 декабря 2016 г. объем активов "Спутника" нетто составлял 1,7 млрд руб., капитал - 442 млн руб., кредитный портфель - 289,3 млн руб., а объем вкладов - 893 млн рублей.

С 2005 г. кредитная организация принадлежала экс-бенефициару Волго-Камского банка Владимиру Чекмареву, правда, уже в 2008 г. он полностью вышел из его капитала. На определенном этапе к бизнесу "Спутника" имел отношение и бенефициар холдинга "Кватрон" Алексей Солдатов.

В период контроля "Спутника" самарскими инвесторами банк активно развивал сеть в регионе. Сейчас кредитное учреждение контролируется рядом физических лиц — жителей Оренбургской области.
Учитывая тесные связи с Самарским регионом, нельзя исключить, что переезд кредитной организации связан с необходимостью более плотной работы с самарским портфелем банка.

Получить комментарий в самом банке изданию не удалось.

Какие театральные жанры вы предпочитаете?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 22:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 17:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Михаил Грушевский 28 апреля 2016 11:28 Эл банк должен вернуть своим заемщикам 150 млн руб. неправомерно полученных от них средств

И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

Татьяна Понтелеенко 14 марта 2016 20:59 Клиенты Сбербанка стали увереннее в надежности банковских сервисов

Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.

Thought Mind 07 августа 2015 17:37 Вице-президент "Солидарности" Алексей Грачев покинул банк

предчувствует отзыв лицензии (в понедельник Пробизнесбанк лишат лицензии), а потом работу не найти с черной меткой.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5