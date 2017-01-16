Конкурс короткого рассказа "Сестра таланта" принимает заявки

С 9 января по 8 марта в Самарской областной универсальной научной библиотеке принимаются заявки на участие в региональном конкурсе короткого рассказа "Сестра таланта" для авторов от 7 до 25 лет.

Рассказы на русском языке на свободную тему можно прислать на электронный адрес sestra_talanta2014@mail.ru или по адресу 443110, пр. Ленина, 14а, каб. 40. Ограничение по объему: не больше пяти тысяч знаков (с пробелами).

Финал с награждением победителей состоится 25 марта. Финалисты получат дипломы и призы от организаторов. Лучшие произведения будут рекомендованы к публикации во всероссийском журнале "Русское эхо", в областном журнале "Молодежная волна" и других литературных изданиях.

С Положением о конкурсе можно ознакомиться на странице "ВКонтакте". Конкурс проводят центр поддержки и развития чтения СОУНБ и Самарская областная организация молодых литераторов при поддержке Самарской областной писательской организации и книготорговой фирмы "Читай-город".