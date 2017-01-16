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Литература Культура

Конкурс короткого рассказа "Сестра таланта" принимает заявки

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 9 января по 8 марта в Самарской областной универсальной научной библиотеке принимаются заявки на участие в региональном конкурсе короткого рассказа "Сестра таланта" для авторов от 7 до 25 лет.

Рассказы на русском языке на свободную тему можно прислать на электронный адрес sestra_talanta2014@mail.ru или по адресу 443110, пр. Ленина, 14а, каб. 40. Ограничение по объему: не больше пяти тысяч знаков (с пробелами).

Финал с награждением победителей состоится 25 марта. Финалисты получат дипломы и призы от организаторов. Лучшие произведения будут рекомендованы к публикации во всероссийском журнале "Русское эхо", в областном журнале "Молодежная волна" и других литературных изданиях.

С Положением о конкурсе можно ознакомиться на странице "ВКонтакте". Конкурс проводят центр поддержки и развития чтения СОУНБ и Самарская областная организация молодых литераторов при поддержке Самарской областной писательской организации и книготорговой фирмы "Читай-город".

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А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".

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он до сих пор работает с детьми? прошу внимания педагогов и родителей, и правоохранительных органов! его нельзя к детям подпускать! он педофил! мы ездили с классом в турпоездку на 3 суток под его руководством (это было более 20 лет назад), и он ко мне приставал! я была слишком труслива, чтоб рассказать об этом кому-нибудь((

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