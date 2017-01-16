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Преступления Происшествия

Следствие: в смерти роженицы в самарской больнице №10 врачи не виноваты

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники СУ СК России по Самарской области прекратили уголовное дело по факту смерти после кесарева сечения роженицы Елены Зверевой. Об этом сообщила корреспонденту Волга Ньюс старший помощник руководителя ведомства по связям со СМИ Елена Шкаева.

"После проведения ряда экспертиз был сделан вывод о том, что смерть женщины не состоит в причинно-следственной связи с действиями врачей, - отметила Елена Шкаева. - У женщины была острая коронарная недостаточность".

Напомним, еще 9 декабря 2015 г. в Куйбышевском районе Самары было возбуждено уголовное дело по факту смерти после кесарева сечения роженицы Елены Зверевой.

"Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, - рассказывал корреспонденту Волга Ньюс прокурор Куйбышевского района Сергей Попов. - Пока дело возбуждено по факту случившегося, официальных подозреваемых нет. В процессе следствия будет устанавливаться, кто проводил операцию, кто должен был следить за состоянием роженицы... Также будут проводиться различные экспертизы. На сегодня установленная причина смерти - геморрагический шок из-за обширного кровоизлияния в область передней стенки после операции кесарево сечение".

Елена умерла 15 августа 2015 года. Как рассказывал Волга Ньюс ее муж Сергей Зверев, за некоторое время до смерти женщину на девятом месяце беременности госпитализировали в роддом МБУЗ "Городская больница №10" в Куйбышевском районе Самары с высоким давлением.
Немного позже она рассказала родственникам по телефону, что ее готовят к кесареву сечению, поскольку у ребенка сильное сердцебиение.

Через несколько часов Елена перезвонила родственникам и сказала, что операция завершилась, а она сама плохо себя чувствует и хочет спать. Еще женщина говорила, что ничего не знает о ребенке.
Утром Елена снова сообщила по телефону родственникам, что плохо себя чувствует и не имеет информации о младенце.

Последний раз самарчанка выходила на связь вечером следующего после операции дня. Она говорила тихо, сообщала, что ей плохо, что у нее низкое давление. После 21:00 родственники звонили на мобильный Елены, но он был отключен.

На следующее утро мужу Елены позвонили из роддома и передали, что его жена умерла.

"Считаю, что халатные действия медицинских работников привели к гибели Елены", - говорил Сергей.

В ГБ №10 от комментариев отказывались, ссылаясь на врачебную тайну. Проверку по факту смерти по заявлению родственников стали проводить работники регионального управления Следственного комитета РФ.

Это не единственное уголовное дело последних лет, возбужденное по факту смерти роженицы после кесарева сечения. Так, 19 августа в больнице им. Середавина умерла жительница с. Печинино. Ее ребенок также не перенес операции. По этому факту также возбуждалось уголовное дело, но позже оно тоже было закрыто.

Впрочем, известны и случаи, когда врачей признавали виновными в смерти пациентов. Так, по сообщению облпрокуратуры, с больницы им. Семашко решено было взыскать 1 млн руб. как компенсацию за смерть роженицы от врачебной ошибки. 6 сентября 2013 г. в родильный дом больницы поступила женщина с беременностью 30-40 недель и показаниями к кесареву сечению. 12 сентября женщина скончалась в палате интенсивной терапии. 1 октября 2015 г. суд Советского района Самары признал анестезиолога-реаниматолога больницы виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Сейчас в СУ СК России по Самарской области расследуется еще одно уголовное дело по факту смерти после кесарева сечения матери тройняшек.

21 апреля 2016 г. 31-летняя самарчанка Елена Николаева легла в больницу на 31-32 неделе беременности. По словам ее родных, беременность протекала хорошо и никаких осложнений не было.
10 мая женщина родила тройняшек. После операции состояние Елены ухудшалось с каждым днем. По словам ее родных, на жалобы женщины врачи отвечали, что это реакция на наркоз и она скоро пройдет.
В итоге самарчанке провели несколько операций, а 24 августа ее перевели в больницу им. Середавина, где 6 сентября Елена скончалась.

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