Снижены ставки по кредитам для малого бизнеса

Открыть свое дело, расширить текущий бизнес или открыть новое направление становится проще с кредитами от Сбербанка. Ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса снижены на 1,5-5,5%. Кроме того, предприниматели могут получить индивидуальную ставку по кредитам на сумму от 5 миллионов рублей.

Сегодня владельцы малого и среднего бизнеса пользуются продуктами Сбербанка, которые ранее были доступны только крупным компаниям. Например, в рамках предложения "Бизнес-Проект" банк готов финансировать до 80% затрат на реализацию идеи, направленной на расширение текущего бизнеса заемщика или открытие нового направления. Сумма такого кредита может составить до 200 миллионов рублей, в индивидуальных случаях - до 600 миллионов рублей.

Вместе со снижением ставок и появлением новых продуктов упростился и процесс оформления займов. Для получения кредитов "Экспресс-Ипотека" и "Экспресс-овердрафт" нужен минимальный пакет документов, а ставка по ним снижена до 15,5%. Ставки по беззалоговому кредиту "Доверие" снижены до 18,5%, в случае привлечения гарантии АО "Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства" заем можно получить со ставкой до 16,5%.

Подробную информацию о кредитах для предпринимателей можно получить на сайте sberbank.ru.

В Центрах развития бизнеса предприниматели могут не только получить очную консультацию о продуктах и услугах банка, но и пройти бесплатный тренинг по вопросам, касающимся предпринимательской деятельности. Расписание тренингов и семинаров в ближайшем к вам ЦРБ - на сайте dasreda.ru.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка - на сайте банка www.sberbank.ru.

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