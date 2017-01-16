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Снижены ставки по кредитам для малого бизнеса

САМАРА.16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Открыть свое дело, расширить текущий бизнес или открыть новое направление становится проще с кредитами от Сбербанка. Ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса снижены на 1,5-5,5%. Кроме того, предприниматели могут получить индивидуальную ставку по кредитам на сумму от 5 миллионов рублей.

Сегодня владельцы малого и среднего бизнеса пользуются продуктами Сбербанка, которые ранее были доступны только крупным компаниям. Например, в рамках предложения "Бизнес-Проект" банк готов финансировать до 80% затрат на реализацию идеи, направленной на расширение текущего бизнеса заемщика или открытие нового направления. Сумма такого кредита может составить до 200 миллионов рублей, в индивидуальных случаях - до 600 миллионов рублей.

Вместе со снижением ставок и появлением новых продуктов упростился и процесс оформления займов. Для получения кредитов "Экспресс-Ипотека" и "Экспресс-овердрафт" нужен минимальный пакет документов, а ставка по ним снижена до 15,5%. Ставки по беззалоговому кредиту "Доверие" снижены до 18,5%, в случае привлечения гарантии АО "Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства" заем можно получить со ставкой до 16,5%.

Подробную информацию о кредитах для предпринимателей можно получить на сайте sberbank.ru.

В Центрах развития бизнеса предприниматели могут не только получить очную консультацию о продуктах и услугах банка, но и пройти бесплатный тренинг по вопросам, касающимся предпринимательской деятельности. Расписание тренингов и семинаров в ближайшем к вам ЦРБ - на сайте dasreda.ru.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка - на сайте банка www.sberbank.ru.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка - www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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Последние комментарии

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 22:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 17:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Михаил Грушевский 28 апреля 2016 11:28 Эл банк должен вернуть своим заемщикам 150 млн руб. неправомерно полученных от них средств

И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

Татьяна Понтелеенко 14 марта 2016 20:59 Клиенты Сбербанка стали увереннее в надежности банковских сервисов

Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.

Thought Mind 07 августа 2015 17:37 Вице-президент "Солидарности" Алексей Грачев покинул банк

предчувствует отзыв лицензии (в понедельник Пробизнесбанк лишат лицензии), а потом работу не найти с черной меткой.

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