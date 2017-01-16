Минспорта готово профинансировать пляжные "Крылья Советов"

Министерство спорта Самарской области готово оказать помощь пляжным "Крылья Советов", которые из-за финансовых проблем намерены пропустить чемпионат российской Суперлиги. В текущем году на поддержку команды запланированы средства в объеме 3 млн руб., заявили в ведомстве.

"Несмотря на общий секвестр бюджета министерства спорта на 2017 год, мы продолжим поддерживать пляжные "Крылья". Пока руководство клуба к нам не обращалось по поводу предоставления субсидий, документы не подавало, но предварительно на команду предусмотрено 3 млн рублей. В прошлом году "Крылья" получили от нас 2 млн рублей. Понятно, что ему требуется больше, но объем бюджетных субсидий определяется исходя из существующих возможностей. В течение года, не исключено, получится дополнительно еще какие-то средства для команды изыскать", - заявил Волга Ньюс пресс-секретарь минспорта Павел Сещенко.

Пляжные "Крылья Советов" - частный клуб, существующий, в первую очередь, на личные средства его руководителя Евгения Храмова. С 2014 г. команде помогает областной минспорт.

Сегодня стало известно, что пляжные "Крылья" в связи с финансовыми проблемами не намерены участвовать в предстоящем чемпионате российской Суперлиги и выступят только в Кубке страны. По словам Евгения Храмова, на сезон команде требуется минимум 10 млн рублей. При этом у клуба есть долги перед РФС за прошлый чемпионат в размере 1 млн рублей.

"Решение по участию в чемпионате принимает клуб, и крайне жаль, что сегодня ситуация складывается именно таким образом. Может быть, до окончания срока подачи заявок у клуба все же получится урегулировать свои финансовые проблемы. Минспорт, со своей стороны, поддержку для участия в новом сезоне готов оказать. Жаль, что у такой интересной и яркой команды до сих пор не нашлось постоянных спонсоров. Возможно, какие-то компании, бизнес все же обратит внимание на пляжные "Крылья", - отметил Сещенко.