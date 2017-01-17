Представитель МВД проведет прием граждан в Самаре

В субботу, 21 января, в Самаре личный прием граждан проведет главный инспектор Министерства внутренних дел России генерал-майор полиции Роман Зайцев, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Роман Зайцев руководит комиссией МВД, проводящей проверку в региональном Главке.

Прием начнется с 10:00 в здании ГУ МВД на ул. Соколова, 34.

Предварительная запись на прием проводится по телефону (846) 338-58-66.