Самарских полицейских проверит комиссия МВД

В понедельник, 16 января, в ГУ МВД по Самарской области начнут работать проверяющие из центрального аппарата Министерства внутренних дел. Об этом сообщают сразу три источника Волга Ньюс, близкие к полиции.

По данным одного из собеседников, масштабная проверка является внеплановой и может быть связана в том числе с гибелью нескольких сотрудников полиции в прошлом году.

Напомним, в феврале в ДТП погиб начальник сызранской полиции Сергей Гудилин, в апреле был зверски убит его преемник на этом посту Андрей Гошт и пятеро членов его семьи, а в декабре в смертельное ДТП попал начальник отдела собственной безопасности по Тольятти Эдуард Зак.

Кроме того, в декабре было совершено нападение на начальника отрадненской полиции Дмитрия Вашуркина и его супругу. Женщина погибла, а полицейский чудом выжил.

Источники также сообщают, что в преддверии проверки самарские полицейские работают в "усиленном режиме", в том числе многие сотрудники областного Главка будут трудиться и в предстоящие выходные. При этом ждут москвичей не только в аппарате ГУ МВД, но и в территориальных отделах.

Будут ли проверяющие проводить приемы граждан, пока не известно.

Получить официальные комментарии по ситуации с проверкой не удалось. В региональном управлении МВД заявляют, что не могут комментировать действия министерства. А в аппарате МВД обещали ответить на запрос на следующей неделе.