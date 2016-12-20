Версия: начальника полиции Отрадного пытались убить из-за шапки

Напавшие на начальника отрадненской полиции Дмитрия Вашуркина и его супругу первоначально хотели отобрать у него шапку, сообщил корреспонденту Волга Ньюс источник, знакомый с ходом следствия.

Якобы преступники обратили внимание на Дмитрия Вашуркина в магазине, где он был в гражданской одежде. Им понравилась его шапка, которую они хотели отобрать. Но когда налетчики попытались придраться к полицейскому, он ответил им что-то резкое, и они решили его "наказать".

Ради этого молодые люди поехали следом за Вашуркиными, вызвавшими такси, в Смышляевку, где и учинили расправу.

Напомним, 15 декабря после задержания пятерых подозреваемых пресс-служба МВД сообщила, что злоумышленники встретили потерпевших в магазине, пронаблюдали за ними с целью завладения их имуществом. Установив их адрес, подозреваемые вызвали главу семьи на улицу и здесь нанесли ему телесные повреждения. Ворвавшись в дом, избили его супругу, затем с целью убийства нанесли обоим рубленые раны топором. После чего завладели тремя золотыми цепочками и портмоне с банковскими картами и незначительной суммой денег, принадлежавших потерпевшим, и скрылись.

"На самом деле неважно, приглянулась ли преступникам шапка Дмитрия Вашуркина или золотые украшения его супруги: сам факт бесцеремонного, жестокого нападения на полицейского обескураживает, и не только меня, - поделился впечатлением от случившегося Андрей Кожемякин, самарский адвокат, много лет проработавший в структуре МВД. - Ведь ничего подобного не происходило даже в "лихие девяностые". Тогда преступники опасались трогать полицейских. В девяностых бандиты убивали друг друга, выстраивали какие-то преступные схемы добычи денег, а тут просматривается отсутствие интеллекта и наличие асоциальности. Налетчики не знают и не соблюдают никаких правил. Их даже людьми сложно назвать. На мой взгляд, это тревожный сигнал обществу. Такого не должно быть".