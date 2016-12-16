Подозреваемых в нападении на начальника отрадненской полиции и его жену арестовали на два месяца

В Волжском районном суде избрали меру пресечения подозреваемым в нападении на начальника полиции Отрадного и его жену: Даниила Елтышева, Андрея Пермякова, Виталия Яранкина, Эрнста Яцуненко и Кристины Чистяковой. Их арестовали на два месяца - до 11 февраля. Об этом сообщает корреспондент Волга Ньюс с места событий.

Напомним, по версии следствия, в ночь с 10 на 11 декабря на полицейского Дмитрия Вашуркина и его супругу Екатерину напали пятеро злоумышленников в их доме в с. Смышляевка Волжского района, когда они вернулись домой.

По одним данным, преступники проникли в дом жертв и поджидали их там. Согласно другому сообщению, нападавшие встретили супругов в магазине и, желая ограбить, проследили за ними до дома, где вызвали Вашуркина, после чего напали. Также правоохранители сообщали, что причиной кровавой расправы мог стать конфликт, произошедший между Вашуркиными и компанией в магазине на сквере Калинина, откуда нападавшие поехали за жертвами в Смышляевку.