Подозреваемых в нападении на начальника отрадненской полиции и его жену арестовали на два месяца

В Волжском районном суде избрали меру пресечения подозреваемым в нападении на начальника полиции Отрадного и его жену: Даниила Елтышева, Андрея Пермякова, Виталия Яранкина, Эрнста Яцуненко и Кристины Чистяковой. Их арестовали на два месяца - до 11 февраля. Об этом сообщает корреспондент Волга Ньюс с места событий.
Напомним, по версии следствия, в ночь с 10 на 11 декабря на полицейского Дмитрия Вашуркина и его супругу Екатерину напали пятеро злоумышленников в их доме в с. Смышляевка Волжского района, когда они вернулись домой.
По одним данным, преступники проникли в дом жертв и поджидали их там. Согласно другому сообщению, нападавшие встретили супругов в магазине и, желая ограбить, проследили за ними до дома, где вызвали Вашуркина, после чего напали. Также правоохранители сообщали, что причиной кровавой расправы мог стать конфликт, произошедший между Вашуркиными и компанией в магазине на сквере Калинина, откуда нападавшие поехали за жертвами в Смышляевку.
Последние комментарии
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)
Нижнее фото Мартиросян ?))