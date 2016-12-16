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Преступления Происшествия

Названы имена подозреваемых в нападении на семью начальника полиции Отрадного и его жену

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 16 декабря, следствие ходатайствует перед судом о заключении под стражу подозреваемых в покушении на убийство начальника полиции Отрадного и убийстве его супруги: Даниила Елтышева, Андрея Пермякова, Виталия Яранкина, Эрнста Яцуненко и Кристины Чистяковой. Также в ближайшее время им будет предъявлено обвинение, сообщают в пресс-службе СК РФ.

По данным следствия, в ночь с 10 на 11 декабря 2016 г. Дмитрий Вашуркин и его супруга, вернувшись в свой дом в с. Смышляевка Волжского района, подверглись нападению группы лиц, которые поджидали их в жилище. В результате преступления женщина, получившая тяжелые травмы, в том числе рубленую рану головы, скончалась. Сотрудник полиции, придя в сознание утром, вызвал бригаду "скорой помощи" и был госпитализирован. Сейчас потерпевший с травмой головы находится в больнице, где ему оказывают медицинскую помощь. Что касается мотива нападения, то на данный момент находит свое подтверждение одна из версий, выдвинутых на первоначальном этапе расследования, - проникновение в дом полицейского с целью разбойного нападения.

Третье следственное управление (с дислокацией в Нижнем Новгороде) ГСУ СК РФ продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства Екатерины Вашуркиной и покушения на убийство ее супруга - начальника ОМВД России по Отрадному Дмитрия Вашуркина, совершенного группой лиц (п. "ж" ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, пп. "а, ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

К расследованию преступления всего привлечено 62 следователя и следователя-криминалиста из центрального аппарата Следственного комитета и СУ СК России по Самарской области.

"С подозреваемыми проводятся следственные действия, - сообщают в СК РФ. - Все подозреваемые проверяются следствием на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

С фигурантами была проведена проверка показаний на месте происшествия, в ходе которой обнаружено предположительное орудие убийства - топор, он направлен специалистам для необходимых экспертиз.

Кроме того, следователи обнаружили на месте происшествия служебное удостоверение и банковскую карту потерпевшего".

Расследование уголовного дела продолжается, его ход находится на контроле председателя СК РФ.

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Последние комментарии

Greg Ilch 21 декабря 2016 11:48 Версия: начальника полиции Отрадного пытались убить из-за шапки

Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону

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