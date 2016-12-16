Названы имена подозреваемых в нападении на семью начальника полиции Отрадного и его жену

В пятницу, 16 декабря, следствие ходатайствует перед судом о заключении под стражу подозреваемых в покушении на убийство начальника полиции Отрадного и убийстве его супруги: Даниила Елтышева, Андрея Пермякова, Виталия Яранкина, Эрнста Яцуненко и Кристины Чистяковой. Также в ближайшее время им будет предъявлено обвинение, сообщают в пресс-службе СК РФ.
По данным следствия, в ночь с 10 на 11 декабря 2016 г. Дмитрий Вашуркин и его супруга, вернувшись в свой дом в с. Смышляевка Волжского района, подверглись нападению группы лиц, которые поджидали их в жилище. В результате преступления женщина, получившая тяжелые травмы, в том числе рубленую рану головы, скончалась. Сотрудник полиции, придя в сознание утром, вызвал бригаду "скорой помощи" и был госпитализирован. Сейчас потерпевший с травмой головы находится в больнице, где ему оказывают медицинскую помощь. Что касается мотива нападения, то на данный момент находит свое подтверждение одна из версий, выдвинутых на первоначальном этапе расследования, - проникновение в дом полицейского с целью разбойного нападения.
Третье следственное управление (с дислокацией в Нижнем Новгороде) ГСУ СК РФ продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства Екатерины Вашуркиной и покушения на убийство ее супруга - начальника ОМВД России по Отрадному Дмитрия Вашуркина, совершенного группой лиц (п. "ж" ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, пп. "а, ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ).
К расследованию преступления всего привлечено 62 следователя и следователя-криминалиста из центрального аппарата Следственного комитета и СУ СК России по Самарской области.
"С подозреваемыми проводятся следственные действия, - сообщают в СК РФ. - Все подозреваемые проверяются следствием на причастность к совершению других аналогичных преступлений.
С фигурантами была проведена проверка показаний на месте происшествия, в ходе которой обнаружено предположительное орудие убийства - топор, он направлен специалистам для необходимых экспертиз.
Кроме того, следователи обнаружили на месте происшествия служебное удостоверение и банковскую карту потерпевшего".
Расследование уголовного дела продолжается, его ход находится на контроле председателя СК РФ.
Последние комментарии
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)
Нижнее фото Мартиросян ?))