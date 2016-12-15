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Преступления Происшествия

Задержаны пятеро подозреваемых в нападении на начальника полиции Отрадного и его супругу

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 15 декабря, стало известно о задержании пятерых подозреваемых в нападении на начальника полиции Отрадного и его супругу. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

В следствии напомнили, что третье следственное управление (с дислокацией в Нижнем Новгороде) ГСУ СК РФ продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства Екатерины Вашуркиной и покушения на убийство ее супруга - начальника ОМВД России по Отрадному Дмитрия Вашуркина, совершенного группой лиц (п. "ж" ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, пп. "а, ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, в ночь с 10 на 11 декабря на Дмитрия Вашуркина и его супругу, вернувшихся в свой дом в с. Смышляевка Волжского района, напали несколько человек, которые поджидали их в жилище. В результате женщина, получившая тяжелые травмы, в том числе рубленую рану головы, скончалась. Сотрудник полиции, придя в сознание утром, вызвал бригаду "скорой помощи" и был госпитализирован. Сейчас потерпевший находится в больнице с травмой головы, где ему оказывают медицинскую помощь.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк, подозреваемые являются жителями  Куйбышевского и Кировского районов Самары. Двое из них задержаны на территории области и трое - в Самаре.

По данным полицейских, злоумышленники, встретили потерпевших в магазине и "с целью завладения имуществом" проследили за ними.

Примечательно, что в МВД, в отличие от СК, считают, что подозреваемые вызвали главу семьи на улицу, где нанесли ему травмы, а не поджидали чету в доме.

Затем, по версии полиции, ворвавшись в дом, нападавшие избили женщину. Также они нанесли обоим потерпевшим рубленые раны топором, чтобы убить жертв. После этого нападавшие забрали три золотые цепочки и портмоне с банковскими картами и незначительной суммой денег, принадлежавших потерпевшим, и скрылись.

"В настоящее время врачи оценивают состояние раненного полицейского как стабильно тяжелое", - сообщают в областном полицейском главке.

В качестве свидетелей по уголовному делу допрошено более 200 человек, проведено 24 осмотра места происшествия, 23 выемки, более 100  обысков; назначена 21 экспертиза. Тщательный анализ результатов этих следственных действий позволил следователям во взаимодействии с подразделениями ГУУР МВД России, ФСБ России и ГУ МВД России по Самарской области в кратчайшие сроки установить личности пятерых жителей Самарской области, предположительно, причастных к совершению преступления и задержать их. Сейчас с подозреваемыми проводятся необходимые следственные действия. Двое из них дали показания о своем участии в преступлении и о роли других соучастников. Что касается мотива нападения, то на данный момент находит свое подтверждение одна из версий, выдвинутых на первоначальном этапе расследования, - проникновение в дом полицейского с целью разбойного нападения.

Продолжается проведение следственных действий для сбора и закрепления дополнительных доказательств виновности задержанных. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения и предъявлении обвинения.

Ход расследования находится на контроле председателя Следственного комитета Российской Федерации.

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