"Виртуозы Самары" представят лучшее за 10 лет

Оркестр народных инструментов "Виртуозы Самары" Волжского русского народного хора отмечает 10-летие. На сцене Самарской филармонии 10 февраля в 18:30 юбиляр покажет концертную программу "Лучшее за 10 лет".

В юбилейной программе примут участие солисты Волжского русского народного хора и известные самарские музыканты. Зрителей ждут нестареющие классические хиты, знаменитые песни и романсы, яркие оркестровые номера и сольные партии, а также премьерные исполнения.

"Виртуозы Самары" - уникальный творческий коллектив, отмеченный наградами на всероссийских и международных конкурсах. В репертуаре оркестра - несколько сотен произведений самых разных музыкальных жанров. Это виртуозная обработка народных песен и танцев, произведения российских и зарубежных композиторов, переложения классических произведений, оригинальные сочинения современных авторов, написанные специально для оркестра русских народных инструментов.