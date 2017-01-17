В "Сент-Этьене" считают, что "Крылья Советов" занизили сумму трансфера Молло

Французский футбольный клуб "Сент-Этьен" намерен обратиться в Международную федерацию футбола (ФИФА) для расследования деталей трансфера полузащитника Йоана Молло из самарских "Крыльев Советов" в санкт-петербургский "Зенит", пишет tass.ru.
Напомним, президент "Сент-Этьена" Ролан Ромейер заявил, что Йоан Молло перешел в "Зенит" за 500 тыс. евро. Французы получили от продажи 50%.
Однако ранее в СМИ появлялась информация, что сине-бело-голубые заплатили за Молло порядка 2,5 млн евро. Теперь руководство "Сент- Этьена" намерено обратиться в ФИФА для выяснения всех обстоятельств.
Последние комментарии
попер шантаж
снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.
Какой-нить ответ
присосались упыри к футболу -только осиновый кол спасет
ничего хорошего. наверное в краснодар уйдет