В "Сент-Этьене" считают, что "Крылья Советов" занизили сумму трансфера Молло

Французский футбольный клуб "Сент-Этьен" намерен обратиться в Международную федерацию футбола (ФИФА) для расследования деталей трансфера полузащитника Йоана Молло из самарских "Крыльев Советов" в санкт-петербургский "Зенит", пишет tass.ru.

Напомним, президент "Сент-Этьена" Ролан Ромейер заявил, что Йоан Молло перешел в "Зенит" за 500 тыс. евро. Французы получили от продажи 50%.

Однако ранее в СМИ появлялась информация, что сине-бело-голубые заплатили за Молло порядка 2,5 млн евро. Теперь руководство "Сент- Этьена" намерено обратиться в ФИФА для выяснения всех обстоятельств.