Скончался один из основателей УКХ "Волгопромгаз" Олег Дьяченко

На 61-м году жизни скончался один из сооснователей УКХ "Волгопромгаз" Олег Дьяченко, сообщает депутат Госдумы Михаил Дегтярев.

"В Самаре умер Олег Дьяченко. Предприниматель, политик и меценат. Реликт, широкая душа и масштабная личность. Светлая память", - написал Дегтярев в Twitter.

Олег Дьяченко вместе с Владимиром Аветисяном и Андреем Кисловым создавал УКХ "Волгопромгаз", был председателем совета директоров "Газбанка". С 1997 г. избирался депутатом Самарской губернской думы четырех созывов.