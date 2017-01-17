Прощание с Олегом Дьяченко пройдет в музее Алабина 18 января

Прощание с Олегом Дьяченко состоится 18 января с 11:00 до 13:00 в музее им. П.В.Алабина, сообщает trkterra.ru.

Напомним, о смерти 60-летнего сооснователя УКХ "Волгопромгаз" стало известно накануне.