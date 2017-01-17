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Финансы Экономика и бизнес

Как самарцы заработали на бирже до 500%

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Минувший 2016 год выдался весьма удачным для трейдеров. После двух лет падения рынков инвесторы понимали, что можно хорошо заработать на их восстановлении. Особенно те, у которых деньги остались. Как результат — самарцы зафиксировали доходность от 20% до невероятных почти 500% годовых.

Как самарцы заработали на бирже до 500% Как самарцы заработали на бирже до 500%
Фото: http://www.3dnews.ru

"Мы и наши клиенты очень хорошо заработали в этом году", — не без улыбки рассказывает один из самарских банкиров.

По его признанию, опытные игроки сделали ставку на  восстановление рынка ценных бумаг в 2016 г. после двух лет падения.

Рублевый индекс ММВБ за 2016 г. вырос почти на 27%, долларовый индекс РТС — примерно на 52% на фоне укрепления рубля и роста нефти. После резкого снижения в начале года рубль укрепился к доллару примерно на 20,5%, к евро — почти на 25%.

Главный аналитик инвестиционного департамента ВТБ 24 Станислав Клещев подтверждает, что подавляющее большинство клиентов завершило год с хорошей прибылью. Самые высокие финансовые показатели были связаны с выбором "выстреливших" в цене бумаг, или же с принятием на себя осознанного повышенного риска путем приобретения на заемные средства бумаг с "плечом". 

По его словам, самым ярким успехом 2016 г. стала покупка акций ФСК.

"Акции были приобретены весной с использованием маржинального кредитования в расчете на выплату высоких дивидендов и последующее удержание этой позиции до ноября. Покупка в районе 0,073 руб. и продажа чуть выше 0,16 руб. с учетом полученных дивидендов за 2015 г. и платы за кредит обеспечила колоссальный прирост, который с учетом других сделок клиента по итогам года составил почти +480%" — отметил эксперт.

Это не единственный пример успешной торговли акциями в прошлом году. К примеру, одному из самарских клиентов удалось утроить собственные сбережения путем покупки акций "Мечела". Клиент приобрел их летом по цене 57 руб., а продал зимой по 190 рублей. Главным вызовом для удачного инвестора, по мнению экспертов, в этой ситуации было не поддаться искушению зафиксировать прибыль раньше.

Другой клиент в течение года активно работал на валютной секции Московской биржи, покупая и продавая доллар против рубля. Он, напротив, занимался краткосрочными спекуляциями с использованием заемных средств. За счет большого количества сделок он смог увеличить собственный портфель на 207%.

В инвестиционной компании ООО "КЕЛНА" рассказали, что больше всего в 2016 году их клиентам удалось заработать на покупке акций "Аэрофлота", где доход клиента составил более 80% (около 1,1 млн руб.) и покупке акций "Русгидро" — прибыль более 34% (около 1,2 млн рублей).

Как рассказал руководитель ООО "КЕЛНА", официальный партнер ООО "Алор Брокер" в Самарской области Евгений Киселев, высокую прибыль одному из клиентов удалось получить благодаря спекулятивным операциям с опционами на индекс РТС и доллар/рубль на срочном рынке во втором-третьем квартале 2016 года. Начальная сумма вложений была чуть больше 5 млн руб., чистый доход составил более 7,5 млн руб., то есть более 150% за 6 месяцев.

Впрочем, как отмечает один из экспертов, биржевой рынок после нескольких кризисов стал достаточно закрытым, а зарабатывают на нем обычно одни и те же люди, как правило, и без того состоятельные.

Главный аналитик Промсвязьбанка Игорь Нуждин: 

"Наибольший рост в отраслевом разрезе показали акции энергетических компаний (+98%), финансового сектора (+46%) и металлурги (+41%). В аутсайдерах были телекоммуникационные компании (-8%), производители минеральных удобрений (-7%) и потребительского сектора (-1%). Рост бумаг энергетического сектора связан с фундаментальной недооценкой компаний, а также ожиданий хороших дивидендов. Финансовый сектор рос на фоне улучшения ситуации в банковском секторе после сложного 2015 года. Металлургические компании увеличивали стоимость благодаря подъему цен на металлы, уголь и железную руду. Падение стоимости телекоммуникационных компаний связано со стагнацией отрасли в целом на фоне высокой конкуренции и ограниченности увеличения клиентской базы".

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