Евгений Гриншпун вновь угодил на скамью подсудимых

Младший брат крупного самарского бизнесмена Алексея Гриншпуна, 39-летний Евгений вновь предстанет перед судом. На этот раз следственное отделение Ленинского райотдела полиции направило в районный суд уголовное дело по обвинению его в четырех мелких кражах, трех эпизодах мошенничества и одном разбое.
Напомним, в июне 2010 г. он с подельником Киселевым был осужден за разбой. Тогда мужчины, напав на таксиста, забрали у него 2700 рублей. Гриншпун-младший на два года и четыре месяца сел в колонию строгого режима. На тот момент он числился менеджером в головной фирме брата ЗАО "ФКП "СВ".
Кстати, Гриншпун-старший в том же суде уже выслушал два приговора и сейчас отбывает трехлетний срок лишения свободы в колонии-поселении за умышленное причинение ущерба и одновременно ожидает повторного разбирательства по делу о крупном мошенничестве.
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Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.
Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.
Контроль везде необходим.
Ловить надо реальных наркоторговцев, а не больных наркоманов с дозой в пакетике