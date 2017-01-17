Евгений Гриншпун вновь угодил на скамью подсудимых

Младший брат крупного самарского бизнесмена Алексея Гриншпуна, 39-летний Евгений вновь предстанет перед судом. На этот раз следственное отделение Ленинского райотдела полиции направило в районный суд уголовное дело по обвинению его в четырех мелких кражах, трех эпизодах мошенничества и одном разбое.

Напомним, в июне 2010 г. он с подельником Киселевым был осужден за разбой. Тогда мужчины, напав на таксиста, забрали у него 2700 рублей. Гриншпун-младший на два года и четыре месяца сел в колонию строгого режима. На тот момент он числился менеджером в головной фирме брата ЗАО "ФКП "СВ".

Кстати, Гриншпун-старший в том же суде уже выслушал два приговора и сейчас отбывает трехлетний срок лишения свободы в колонии-поселении за умышленное причинение ущерба и одновременно ожидает повторного разбирательства по делу о крупном мошенничестве.