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Футбол Спорт

Большую часть суммы за переход Молло в "Зенит" оформили бонусами и комиссионными

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Сумма перехода французского полузащитника Йоана Молло из самарских "Крыльев Советов" в санкт-петербургский "Зенит" составила 3,5 млн евро, из которых 500 тыс. - сумма трансфера, а 3 млн - различные бонусы и комиссионные, сообщает rsport.ru со ссылкой на L'Equipe.

Напомним, французский полузащитник перешел из "Крыльев Советов" в "Зенит" 10 января.

Как сообщается, из-за такого оформления сделки бывший клуб Молло - французский "Сент-Этьен", - которому полагалось 50% от суммы трансфера полузащитника, получил 250 тыс. евро вместо 1,75 миллиона.

Ранее сообщалось, что "Сент-Этьен" планирует обратиться в ФИФА из-за суммы трансфера Молло в "Зенит".

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