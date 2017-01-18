Большую часть суммы за переход Молло в "Зенит" оформили бонусами и комиссионными

Сумма перехода французского полузащитника Йоана Молло из самарских "Крыльев Советов" в санкт-петербургский "Зенит" составила 3,5 млн евро, из которых 500 тыс. - сумма трансфера, а 3 млн - различные бонусы и комиссионные, сообщает rsport.ru со ссылкой на L'Equipe.

Напомним, французский полузащитник перешел из "Крыльев Советов" в "Зенит" 10 января.

Как сообщается, из-за такого оформления сделки бывший клуб Молло - французский "Сент-Этьен", - которому полагалось 50% от суммы трансфера полузащитника, получил 250 тыс. евро вместо 1,75 миллиона.

Ранее сообщалось, что "Сент-Этьен" планирует обратиться в ФИФА из-за суммы трансфера Молло в "Зенит".