Эквайринг от Сбербанка увеличивает прибыль и снижает издержки

В конце прошлого года Сбербанк начал продажи смарт-терминала "Эвотор" - гибридного кассового устройства на базе планшета с OS Android и принтером кассовых чеков. Смарт-терминал полностью соответствует требованиям федерального закона №54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники", согласно которому, с 2017 года все данные о продажах должны отправляться в налоговую службу онлайн. Эксперты отмечают востребованность этого гаджета для малого и среднего бизнеса и называют пять причин для того, чтобы подключить эквайринг от Сбербанка.

1. Увеличение прибыли и снижение издержек. Исследования показали, что эквайринг помогает увеличить поток клиентов и средний чек покупки. Благодаря эквайрингу растет скорость обслуживания покупателей и появляется дополнительный канал продаж - банковская карта, которая позволяет клиенту тратить больше и не задумываться о количестве наличных средств в кошельке.

2. Доступность. Эквайринг от Сбербанка предприниматели могут подключить в любой точке Самарской области: как крупном, так и в малом городе, в районных центрах. Для этого у банка есть все соответствующие ресурсы и технические возможности.

3.Технологичность. Сегодня Сбербанк предоставляет современное оборудование и предлагает несколько возможных вариантов подключения эквайринга. Например, мобильное подключение чаще всего используется в ресторанах и службах доставки. Для крупных сетей Сбербанк предлагает особую схему подключения, которая интегрируется в электронную систему магазина. Это решение позволяет использовать как собственные программы лояльности партнера (например, систему скидок), так и программы банка, например, бонусы "Спасибо".

4. Надежность. Процессинговый центр Сбербанка проводит порядка 30 тысяч операций ежесекундно, что обеспечивает бесперебойную работу всех точек эквайринга 24 часа в сутки. Также эквайринг значительно снижает вероятность приема фальшивых купюр и ошибок в расчетах с покупателями.

5. Дополнительные опции для клиентов. Оплачивая покупки через терминалы Сбербанка, клиенты могут получить дополнительные привилегии (например, бонусы "Спасибо"). При оплате картой банка клиент может вернуть 0,5% от стоимости каждой покупки в виде бонусных баллов "Спасибо". При оплате картой в магазинах-партнерах клиенты могут получить еще больше "СПАСИБО". Баллы "СПАСИБО" можно использовать в магазинах-партнерах программы, оплачивая до 99% стоимости товаров и услуг.

Узнать дополнительные условия обслуживания, приобрести смарт-терминал и подключить эквайринг можно в любом офисе Сбербанка, который занимается обслуживанием юридических лиц. Сотрудники банка установят и настроят оборудование и проведут обучение для персонала. Оставить заявку на подключение эквайринга можно также на сайте sberbank.ru.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка - на сайте банка www.sberbank.ru.

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