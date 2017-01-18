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Эквайринг от Сбербанка увеличивает прибыль и снижает издержки

САМАРА.18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В конце прошлого года Сбербанк начал продажи смарт-терминала "Эвотор" - гибридного кассового устройства на базе планшета с OS Android и принтером кассовых чеков. Смарт-терминал полностью соответствует требованиям федерального закона №54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники", согласно которому, с 2017 года все данные о продажах должны отправляться в налоговую службу онлайн. Эксперты отмечают востребованность этого гаджета для малого и среднего бизнеса и называют пять причин для того, чтобы подключить эквайринг от Сбербанка.

1. Увеличение прибыли и снижение издержек. Исследования показали, что эквайринг помогает увеличить поток клиентов и средний чек покупки. Благодаря эквайрингу растет скорость обслуживания покупателей и появляется дополнительный канал продаж - банковская карта, которая позволяет клиенту тратить больше и не задумываться о количестве наличных средств в кошельке.

2. Доступность. Эквайринг от Сбербанка предприниматели могут подключить в любой точке Самарской области: как крупном, так и в малом городе, в районных центрах. Для этого у банка есть все соответствующие ресурсы и технические возможности.

3.Технологичность. Сегодня Сбербанк предоставляет современное оборудование и предлагает несколько возможных вариантов подключения эквайринга. Например, мобильное подключение чаще всего используется в ресторанах и службах доставки. Для крупных сетей Сбербанк предлагает особую схему подключения, которая интегрируется в электронную систему магазина. Это решение позволяет использовать как собственные программы лояльности партнера (например, систему скидок), так и программы банка, например, бонусы "Спасибо".

4. Надежность. Процессинговый центр Сбербанка проводит порядка 30 тысяч операций ежесекундно, что обеспечивает бесперебойную работу всех точек эквайринга 24 часа в сутки. Также эквайринг значительно снижает вероятность приема фальшивых купюр и ошибок в расчетах с покупателями.

5. Дополнительные опции для клиентов. Оплачивая покупки через терминалы Сбербанка, клиенты могут получить дополнительные привилегии (например, бонусы "Спасибо"). При оплате картой банка клиент может вернуть 0,5% от стоимости каждой покупки в виде бонусных баллов "Спасибо". При оплате картой в магазинах-партнерах клиенты могут получить еще больше "СПАСИБО". Баллы "СПАСИБО" можно использовать в магазинах-партнерах программы, оплачивая до 99% стоимости товаров и услуг.

Узнать дополнительные условия обслуживания, приобрести смарт-терминал и подключить эквайринг можно в любом офисе Сбербанка, который занимается обслуживанием юридических лиц. Сотрудники банка установят и настроят оборудование и проведут обучение для персонала. Оставить заявку на подключение эквайринга можно также на сайте sberbank.ru.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка - на сайте банка www.sberbank.ru.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка - www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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Последние комментарии

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 22:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 17:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Михаил Грушевский 28 апреля 2016 11:28 Эл банк должен вернуть своим заемщикам 150 млн руб. неправомерно полученных от них средств

И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

Татьяна Понтелеенко 14 марта 2016 20:59 Клиенты Сбербанка стали увереннее в надежности банковских сервисов

Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.

Thought Mind 07 августа 2015 17:37 Вице-президент "Солидарности" Алексей Грачев покинул банк

предчувствует отзыв лицензии (в понедельник Пробизнесбанк лишат лицензии), а потом работу не найти с черной меткой.

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