Самарский рапирист Кирилл Бородачев выиграл первенство России

В Сочи продолжается первенство России по фехтованию, в котором участвуют сильнейшие спортсмены страны не старше 21 года. В соревнованиях рапиристов золотую медаль завоевал самарец Кирилл Бородачев.
В турнире рапиристов за медали боролся 71 фехтовальщик. Кирилл Бородачев успешно преодолел отборочный этап, после чего взял вверх над соперниками из Санкт-Петербурга, Ярославля, Башкортостана и Московской области. В финальном матче самарский рапирист победил Алексея Чуева из Нижегородской области - 15:12.
Ранее на первенстве России в турнире шпажисток серебряным призером стала самарская фехтовальщица Ирина Охотникова, сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!