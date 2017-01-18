Самарский рапирист Кирилл Бородачев выиграл первенство России

В Сочи продолжается первенство России по фехтованию, в котором участвуют сильнейшие спортсмены страны не старше 21 года. В соревнованиях рапиристов золотую медаль завоевал самарец Кирилл Бородачев.

В турнире рапиристов за медали боролся 71 фехтовальщик. Кирилл Бородачев успешно преодолел отборочный этап, после чего взял вверх над соперниками из Санкт-Петербурга, Ярославля, Башкортостана и Московской области. В финальном матче самарский рапирист победил Алексея Чуева из Нижегородской области - 15:12. Ранее на первенстве России в турнире шпажисток серебряным призером стала самарская фехтовальщица Ирина Охотникова, сообщает министерство спорта Самарской области.