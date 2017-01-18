16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Банк "Приоритет" требует банкротства бывшего акционера Виктора Развеева Экс-депутат Госдумы от КПРФ Вадим Кумин возглавил совет директоров банка "Солидарность" Бугурусланский банк "Спутник" переехал в Самарскую область АСВ пытается взыскать с бывших совладельцев Волго-Камского банка более 2 млрд рублей С начала года банки прекратили прием заявок на льготное ипотечное кредитование

Банки Финансы

Россельхозбанк и Минсельхоз подписали соглашение о льготном кредитовании аграриев по ставке 5%

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 136
Версия для печати

АО "Россельхозбанк" и Министерство сельского хозяйства Российской Федерации заключили соглашение о совместной реализации программы льготного кредитования предприятий АПК.

В соответствии с новым порядком субсидирования в 2017 году компенсацию части процентной ставки по кредитам планируется предоставлять напрямую уполномоченным кредитным организациям, что позволит банкам выдавать аграриям займы по ставке не выше 5% годовых и существенно упростит процесс получения господдержки для аграриев.

Россельхозбанк стал первым из банков — участников программы, заключившим соответствующее соглашение с Минсельхозом России. В ближайшее время банк будет готов выдать первые средства по новому порядку.

"Россельхозбанк последовательно поддерживал разработку и запуск данного механизма, неоднократно отмечая необходимость изменения ранее действующей процедуры. Мы считаем, что новый порядок, в той форме, в которой он реализован, позволит значительно повысить эффективность государственной поддержки, а, главное, избавить сельхозтоваропроизводителей от длительных процедур получения субсидии. Со своей стороны банк как ключевой кредитор АПК завершает все необходимые процедуры для обеспечения бесперебойного и максимально оперативного финансирования аграриев с учетом их текущих потребностей", — подчеркнул Председатель Правления АО "Россельхозбанк Дмитрий Патрушев.

Где вы чаще всего сталкиваетесь с коррупцией?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 22:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 17:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Михаил Грушевский 28 апреля 2016 11:28 Эл банк должен вернуть своим заемщикам 150 млн руб. неправомерно полученных от них средств

И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

Татьяна Понтелеенко 14 марта 2016 20:59 Клиенты Сбербанка стали увереннее в надежности банковских сервисов

Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.

Thought Mind 07 августа 2015 17:37 Вице-президент "Солидарности" Алексей Грачев покинул банк

предчувствует отзыв лицензии (в понедельник Пробизнесбанк лишат лицензии), а потом работу не найти с черной меткой.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5