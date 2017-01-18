Россельхозбанк и Минсельхоз подписали соглашение о льготном кредитовании аграриев по ставке 5%

АО "Россельхозбанк" и Министерство сельского хозяйства Российской Федерации заключили соглашение о совместной реализации программы льготного кредитования предприятий АПК.
В соответствии с новым порядком субсидирования в 2017 году компенсацию части процентной ставки по кредитам планируется предоставлять напрямую уполномоченным кредитным организациям, что позволит банкам выдавать аграриям займы по ставке не выше 5% годовых и существенно упростит процесс получения господдержки для аграриев.
Россельхозбанк стал первым из банков — участников программы, заключившим соответствующее соглашение с Минсельхозом России. В ближайшее время банк будет готов выдать первые средства по новому порядку.
"Россельхозбанк последовательно поддерживал разработку и запуск данного механизма, неоднократно отмечая необходимость изменения ранее действующей процедуры. Мы считаем, что новый порядок, в той форме, в которой он реализован, позволит значительно повысить эффективность государственной поддержки, а, главное, избавить сельхозтоваропроизводителей от длительных процедур получения субсидии. Со своей стороны банк как ключевой кредитор АПК завершает все необходимые процедуры для обеспечения бесперебойного и максимально оперативного финансирования аграриев с учетом их текущих потребностей", — подчеркнул Председатель Правления АО "Россельхозбанк Дмитрий Патрушев.
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И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
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