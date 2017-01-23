Новый год - новые условия лизинга!

"Сименс Финанс" увеличивает инвестиции и снижает авансы на оборудование Siemens.

Для поддержки клиентов "Сименс Финанс" улучшает экспресс-продукты. Новые условия будут особенно интересны компаниям, которые планируют покупку компрессоров и генераторов, оборудования для упаковки, промышленного холода, производства пластмасс. При наличии компонентов "Сименс" в таком оборудовании сумма инвестиций может быть увеличена в 2,5 раза. Авансовый платеж остается доступным: всего 10%. Важно, что компания готова предоставить финансирование даже на семь лет.

Таким образом, теперь сумму в 25 млн руб. можно получить всего за три дня. Условия лизинга компания обновляет постоянно. Осенью ООО "Сименс" и ООО "Сименс Финанс" дали старт специальной акции, а с января в рамках этой программы доступен и возвратный лизинг для пополнения оборотных средств.

Как сообщили в "Сименс Финанс", цель очередного улучшения продуктовой линейки - сделать модернизацию оборудования "под ключ" более доступной. Для расчета индивидуального проекта по финансированию достаточно оставить заявку на сайте, и в течение 24 часов эксперты компании свяжутся с вами для обсуждения проекта. Информацию можно также получить по телефону 8 800 2000 180 (звонок бесплатный по РФ) или лично, в любом из офисов "Сименс Финанс".

Представительство "Сименс Финанс" в Самаре:

Бизнес-центр "Волга Плаза" (ул. Красноармейская, 1, этаж 8)

Тел. (846) 205-76-76

www.siemens.ru/finance

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