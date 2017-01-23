Новый год - новые условия лизинга!

"Сименс Финанс" увеличивает инвестиции и снижает авансы на оборудование Siemens.
Для поддержки клиентов "Сименс Финанс" улучшает экспресс-продукты. Новые условия будут особенно интересны компаниям, которые планируют покупку компрессоров и генераторов, оборудования для упаковки, промышленного холода, производства пластмасс. При наличии компонентов "Сименс" в таком оборудовании сумма инвестиций может быть увеличена в 2,5 раза. Авансовый платеж остается доступным: всего 10%. Важно, что компания готова предоставить финансирование даже на семь лет.
Таким образом, теперь сумму в 25 млн руб. можно получить всего за три дня. Условия лизинга компания обновляет постоянно. Осенью ООО "Сименс" и ООО "Сименс Финанс" дали старт специальной акции, а с января в рамках этой программы доступен и возвратный лизинг для пополнения оборотных средств.
Как сообщили в "Сименс Финанс", цель очередного улучшения продуктовой линейки - сделать модернизацию оборудования "под ключ" более доступной. Для расчета индивидуального проекта по финансированию достаточно оставить заявку на сайте, и в течение 24 часов эксперты компании свяжутся с вами для обсуждения проекта. Информацию можно также получить по телефону 8 800 2000 180 (звонок бесплатный по РФ) или лично, в любом из офисов "Сименс Финанс".
Представительство "Сименс Финанс" в Самаре:
Бизнес-центр "Волга Плаза" (ул. Красноармейская, 1, этаж 8)
Тел. (846) 205-76-76
Для иногородних компаний работает бесплатная справочная: 8-800-2000-180
OОО "Сименс Финанс" - лизинговая компания с иностранными инвестициями, предоставляющая эффективные решения для приобретения транспорта, техники и оборудования. "Сименс Финанс" приобретает и передает в лизинг современное оборудование, произведенное "Сименс", и оборудование с комплектующими "Сименс", финансирует малый и средний бизнес, а также крупные предприятия различных отраслей экономики, Региональная сеть одного из крупнейших лизингодателей страны сегодня включает 24 офиса. С 1999 года компания реализовала более 23 000 лизинговых проектов на всей территории РФ. К 01.10.2016 портфель "Сименс Финанс" составил 33,1 млрд руб., объем нового бизнеса за 9 мес 2016 года (по методике Leaseurope) - 19,7 млрд руб., сумма новых договоров лизинга за тот же период - 30,4 млрд руб. Подробная информация: www.siemens.ru/finance.
"Сименс АГ" (Берлин и Мюнхен) - ведущий мировой технологический концерн, который на протяжении более 165 лет олицетворяет собой высочайший уровень инжиниринга, инноваций, качества, надежности и проявляет глобальный подход к бизнесу. Компания ведет свою деятельность в более чем 200 странах и специализируется в таких областях, как электрификация, автоматизация и дигитализация. "Сименс" - один из крупнейших в мире поставщиков энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. Предприятие занимает лидирующие позиции в сфере строительства морских ветряных электростанций, является одним из ведущих производителей парогазовых установок для эффективного производства энергии и поставщиком решений для ее передачи. "Сименс" - пионер в области инфраструктурных решений, технологий автоматизации и программного обеспечения для промышленности. Более того, компания является крупным производителем медицинского оборудования для визуализации (компьютерных и магнитно-резонансных томографов) и лабораторной диагностики. В 2016 финансовом году, завершившемся 30 сентября, оборот концерна составил 79,6 млрд евро, а чистая прибыль - 5,6 млрд евро. На конец сентября 2016 года в "Сименс" работали 351 тысячи сотрудников по всему миру. Более подробная информация: www.siemens.com и www.twitter.com/siemens_press.
ООО "Сименс" является головной компанией "Сименс" в России, Беларуси и Центральной Азии. В этих странах концерн работает по всем традиционным направлениям своей деятельности, присутствует более чем в 40 городах и является одним из ведущих поставщиков продукции, услуг и комплексных решений для модернизации ключевых отраслей экономики и инфраструктуры. "Сименс" в России, Беларуси и Центральной Азии насчитывает около 3 тыс. сотрудников. Оборот "Сименс" в России, Беларуси и Центральной Азии в 2015 финансовом году (по состоянию на 30 сентября 2015) составил 1,6 млрд евро. Более подробная информация доступна на Интернет-сайте: www.siemens.ru.