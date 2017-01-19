Облизбирком опубликовал перечень избирательных кампаний 2017 года

Избирательная комиссия Самарской области опубликовала перечень избирательных кампаний на 2017 год, планируемых на территории региона.

В текущем году в губернии состоятся дополнительные выборы депутата собрания представителей городского поселения Смышляевка Волжского района по одномандатному избирательному округу №8, а также дополнительные выборы депутата собрания представителей сельского поселения Савруха Похвистневского района по одномандатному избирательному округу №3.