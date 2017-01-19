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Преступления Происшествия

В Самарской области за год выявлено почти в три раза больше коррупции в особо крупном размере

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2016 г. в Самарской области было выявлено на 10,6% больше преступлений коррупционной направленности, нежели в 2015 году. Причем число нарушений закона с квалификацией "в особо крупном размере" возросло на 279% (с 39 до 109), а в составе ОПГ - на 94% (с 18 до 35).

По данным прокуратуры Самарской области, 61% взяток совершены чиновниками, преимущественно сотрудниками контролирующих органов.

Задокументированное число взяток, полученных должностными лицами, также выросло с 41 до 51 факта, то есть на 24%.

"Подобная динамика прослеживается в регионе на протяжении последних двух лет, - прокомментировал ситуацию начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Самарской области Вадим Федорин. - У нас совершенствуется законодательство и правоприменительная практика, улучшается работа правоохранительных органов, плюс в стране меняется отношение к коррупции. Чтобы не подменять борьбу с ней имитацией этой деятельности, введен новый состав преступления - мелкое взяточничество, мелкий коммерческий подкуп для тех случаев, если передается сумма в пределах 10 тыс. рублей. Ранее такие преступления "считались" в общей массе".

Где вы чаще всего сталкиваетесь с коррупцией?

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Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 19:14 Возбуждено дело о мошенничестве при реставрации зданий в центре Самары

Почему то не удивлен. И где контроль?

Александра Будаева 17 января 2017 15:05 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Как с вами можно связаться? Если можете, напишите мне в ВК или на почту alexandra-budaeva@mail.ru

✨ Бирюкова 13 января 2017 19:20 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.

Наталья Николаевна 12 января 2017 15:42 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.

Dmitry Lakotsenin 11 января 2017 16:43 В Самаре возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения оружия времен ВОВ

Контроль везде необходим.

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