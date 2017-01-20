Мэрия Тольятти взыскала с турецкой компании почти 80 млн руб. задолженности по арендной плате

Верховный Суд отказал ООО "Энка ТЦ" в кассационной жалобе на решения судов нижестоящих инстанций о взыскании почти 80 млн руб. задолженности и пени по арендной плате в пользу мэрии Тольятти. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

Напомним, в декабре 2011 г. администрация Автограда подписала постановление о предоставлении ООО "Энка ТЦ", входящему в турецкий холдинг ENKA, разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на ул. 40 Лет Победы в Автозаводском районе.

Участок площадью 52,5 тыс. кв.м был предоставлен компании под строительство многофункционального торгово-развлекательного комплекса. В соответствии с договором, годовой размер арендной платы определили по действующей на момент его подписания методике, утвержденной исполнительным органом местного самоуправления, исходя из базового размера арендной платы за 1 кв. м в год, и составлявший для арендатора 461 тыс. рублей. Арендная плата должна была вносится арендатором за каждый квартал не позднее 10 дня первого месяца квартала.

В обоснование иска мэрия ссылалась на неисполнение "Энкой" взятых на себя обязательств по внесению аренды за период с 1 января по 31 декабря 2015 года. В результате этого за обществом образовалась задолженность в размере свыше 51,5 млн руб., кроме того, ему была начислена неустойка в сумме более 68,2 млн рублей.

Решением арбитражного суда Москвы и Девятого арбитражного апелляционного суда иск мэрии Тольятти был удовлетворен частично. Арбитражный суд Московского округа не нашел оснований для отмены решений судов нижестоящих инстанций. Частичное удовлетворение требования о взыскании задолженности обусловлено представлением истцом расчета исковых требований по состоянию на 29 марта 2016 г., в соответствии с которым задолженность общества за 2015 г. составляла 49,6 млн. рублей. По вопросу размера неустойки суд пришел к выводу о применении к данному требованию последствий пропуска срока исковой давности и сократил ее до 30 млн. рублей.

"Энка" попыталась оспорить эти решения в кассации Верховного Суда РФ, но тот не нашел для этого причин и жалобу компании к рассмотрению не принял.