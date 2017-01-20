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Суды Происшествия

Второй раз дело Екатерины Пузиковой решили рассмотреть в закрытом режиме

КРАСНЫЙ ЯР. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 20 января, в Красноярском районе состоялось предварительное заседание по делу Екатерины Пузиковой, обвиняемой в отравлении мужа - банкира Дмитрия Пузикова.

Фото: Архив «ВН»

На нем федеральный судья Наталья Тремасова объявила, что заседания будут проходить в закрытом от прессы режиме под предлогом сохранения банковской тайны. При этом следует отметить, что это уже повторное рассмотрение дела, и в первый раз Красноярский райсуд не нашел в нем банковской тайны. Кроме того следствие не связывает преступление с профессиональной деятельностью убитого.

Кроме того, ранее сообщалось, что хотя областной суд и вернул дело на повторное расследование, а адвокаты Пузиковой считают, что убийство связано именно с работой жертвы, следователи все же не нашли в банке ничего, связанного с убийством Дмитрия Пузикова.

Помимо этого, на сегодняшнем заседании Екатерине Пузиковой изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

О рассматривающей дело Наталье Тремасовой известно, что это ее первое уголовное дело в Красноярском райсуде, где она работает с 2015 г., а ранее она являлась мировым судьей.

Напомним, управляющий "Россельхозбанком" Дмитрий Пузиков был отравлен таллием 7 марта 2012 г. в загородном доме, где его семья отмечала день рождения его кузена. В убийстве обвинили жену погибшего Екатерину Пузикову.

В августе 2015 г. Красноярский райсуд признал женщину виновной и назначил ей семь лет лишения свободы. Но в декабре апелляционная инстанция областного суда отменила приговор и направила дело на дополнительное расследование.

В деле масса нестыковок, на это обращала внимание и Генпрокуратура.

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