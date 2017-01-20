Второй раз дело Екатерины Пузиковой решили рассмотреть в закрытом режиме

В пятницу, 20 января, в Красноярском районе состоялось предварительное заседание по делу Екатерины Пузиковой, обвиняемой в отравлении мужа - банкира Дмитрия Пузикова.
На нем федеральный судья Наталья Тремасова объявила, что заседания будут проходить в закрытом от прессы режиме под предлогом сохранения банковской тайны. При этом следует отметить, что это уже повторное рассмотрение дела, и в первый раз Красноярский райсуд не нашел в нем банковской тайны. Кроме того следствие не связывает преступление с профессиональной деятельностью убитого.
Кроме того, ранее сообщалось, что хотя областной суд и вернул дело на повторное расследование, а адвокаты Пузиковой считают, что убийство связано именно с работой жертвы, следователи все же не нашли в банке ничего, связанного с убийством Дмитрия Пузикова.
Помимо этого, на сегодняшнем заседании Екатерине Пузиковой изменили меру пресечения на подписку о невыезде.
О рассматривающей дело Наталье Тремасовой известно, что это ее первое уголовное дело в Красноярском райсуде, где она работает с 2015 г., а ранее она являлась мировым судьей.
Напомним, управляющий "Россельхозбанком" Дмитрий Пузиков был отравлен таллием 7 марта 2012 г. в загородном доме, где его семья отмечала день рождения его кузена. В убийстве обвинили жену погибшего Екатерину Пузикову.
В августе 2015 г. Красноярский райсуд признал женщину виновной и назначил ей семь лет лишения свободы. Но в декабре апелляционная инстанция областного суда отменила приговор и направила дело на дополнительное расследование.
В деле масса нестыковок, на это обращала внимание и Генпрокуратура.
Последние комментарии
А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги
Надеюсь, что путем частичного сложения наказаний по вменяемым ей в вину преступлениям, конец своих дней она проведет за решеткой.
Верните Шуре Ломоносову тачку!
ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!