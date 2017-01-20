Ушел из жизни самарский бард и турист Борис Иванов

В четверг, 19 января, ушел из жизни известный самарский турист, автор многочисленных бардовских песен, преподаватель нескольких вузов Самары, талантливый конструктор и прекрасный руководитель.
Прощание состоится в субботу, 21 января, в 10.00 по адресу Самара, ул. Воронежская, 230, кв. 160.
Борис Всеволодович Иванов родился и вырос в Бугуруслане, в семье врачей. В Самару переехал, поступив в Политехнический институт, и сразу стал одним из самых заметных студентов среди потока механиков (занимался спортом, учился на отлично, ездил на целину).
Многие помнят Бориса Всеволодовича как успешного и выдающегося руководителя отдела 4 ГПЗ, где он работал с 1962 года по 1999 год и вырос из инженера-конструктора до главного инженера ЗАО "Завод приборных подшипников".
Самый важной составляющей жизни Борис Всеволодовича был горный туризм. Сначала были профессиональные занятия легкой атлетикой, потом Борис Всеволодович познакомился с ребятами из секции водного туризма, но он ему не пришелся по душе: слишком много комаров - в горах их не было.
И начались покорения: пик за пиком, новые маршруты и покорение неизвестных перевалов в горных массивах огромного СССР. Борис Всеволодович - многолетний бессменный командир.
В 2010 г. награжден Почетным знаком "Заслуженный Путешественник России" Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации за высокие спортивные достижения, открытие новых районов, подготовку туристических кадров, воспитание молодежи, за большой личный вклад в становление и развитие спортивного туризма.
Он активно участвовал в развитии и популяризации туристического движения. Автор многочисленных песен.
Последние комментарии
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!
Не дали тебе интервью, вот ты и бесишься. Можешь не опубликовывать Фу
до чего же желчная статья! бессмысленно упрекать группу в том,что у них одна программа на все города,концепция продумывается заранее, до мелочей -это как в театре ,у актеров есть сценарий и они не уклоняются от него ни на шаг! А на счет "отфутболивания"прессы ,скажу в защиту группы-ребята не роботы и им тоже хочется отдохнуть лишние 10 минут . всем мир!