Ушел из жизни самарский бард и турист Борис Иванов

В четверг, 19 января, ушел из жизни известный самарский турист, автор многочисленных бардовских песен, преподаватель нескольких вузов Самары, талантливый конструктор и прекрасный руководитель.

Прощание состоится в субботу, 21 января, в 10.00 по адресу Самара, ул. Воронежская, 230, кв. 160.

Борис Всеволодович Иванов родился и вырос в Бугуруслане, в семье врачей. В Самару переехал, поступив в Политехнический институт, и сразу стал одним из самых заметных студентов среди потока механиков (занимался спортом, учился на отлично, ездил на целину).

Многие помнят Бориса Всеволодовича как успешного и выдающегося руководителя отдела 4 ГПЗ, где он работал с 1962 года по 1999 год и вырос из инженера-конструктора до главного инженера ЗАО "Завод приборных подшипников".

Самый важной составляющей жизни Борис Всеволодовича был горный туризм. Сначала были профессиональные занятия легкой атлетикой, потом Борис Всеволодович познакомился с ребятами из секции водного туризма, но он ему не пришелся по душе: слишком много комаров - в горах их не было.

И начались покорения: пик за пиком, новые маршруты и покорение неизвестных перевалов в горных массивах огромного СССР. Борис Всеволодович - многолетний бессменный командир.

В 2010 г. награжден Почетным знаком "Заслуженный Путешественник России" Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации за высокие спортивные достижения, открытие новых районов, подготовку туристических кадров, воспитание молодежи, за большой личный вклад в становление и развитие спортивного туризма.

Он активно участвовал в развитии и популяризации туристического движения. Автор многочисленных песен.