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Театр Культура

В "КиноВертикали" покажут прямую трансляцию "Спящей красавицы" из Большого театра

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 22 января, в "КиноВертикали" покажут прямую трансляцию балета "Спящая красавица" из Большого театра в хореографии Юрия Григоровича.

В "КиноВертикали" продолжаются показы спектаклей в рамках проекта "Большой балет в кино". На этот раз зрители смогут увидеть прямую трансляцию "Спящей красавицы" из Большого театра.

Балет поставил Юрий Григорович, знаток и почитатель творчества Петипа, - это уже третья его редакция "Спящей красавицы" в Большом и третья совместная работа над этим балетом с выдающимся итальянским сценографом Эцио Фриджерио, однако именно в Большом театре они сотрудничали впервые.

Автор костюмов Франка Скуарчапино, - жена Эцио Фриджерио и сама знаменитый художник - обладатель "Оскара" за работу в фильме "Сирано де Бержерак" (1990 г., с Депардье в заглавной роли). "Спящая красавица" в 2011 г. стала первой балетной премьерой в обновленном историческом здании театра.

"Сценографическая идея очень проста, - говорит Фриджерио, - мы делаем на сцене театр той эпохи, в которую разворачивается действие балета. Фактически и кулисы, и задник типичны для театра XVII века. Только тканевые расписные кулисы мы заменили настоящими. Раз мы готовим такой большой и значительный спектакль - первый балет на отреставрированной сцене, то и решили сделать настоящую "большую" сценографию - конструкцию, представляющую собой грандиозный дворец XVII-XVIII века. Причем все архитектурные элементы, которые составляют сценографию, абсолютно исторические, придумана только их компоновка, так что это и реальный, и сказочный дворец одновременно. Задники расписывались в Италии: мне хотелось, чтобы была применена особая техника театральной живописи, которой владеют только итальянцы - два итальянца, если быть уж совсем точным".

Партии в спектакле, который покажут в трансляции, исполняют Ольга Смирнова (Принцесса Аврора), Семен Чудин (Принц Дезире), Алексей Лопаревич (Злая фея Карабос), Юлия Степанова (Фея Сирени), Александр Фадеечев (Король Флорестан XIV), Екатерина Барыкина (Королева), Виталий Биктимиров (Каталабют).

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