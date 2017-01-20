В "КиноВертикали" покажут прямую трансляцию "Спящей красавицы" из Большого театра

В воскресенье, 22 января, в "КиноВертикали" покажут прямую трансляцию балета "Спящая красавица" из Большого театра в хореографии Юрия Григоровича.
В "КиноВертикали" продолжаются показы спектаклей в рамках проекта "Большой балет в кино". На этот раз зрители смогут увидеть прямую трансляцию "Спящей красавицы" из Большого театра.
Балет поставил Юрий Григорович, знаток и почитатель творчества Петипа, - это уже третья его редакция "Спящей красавицы" в Большом и третья совместная работа над этим балетом с выдающимся итальянским сценографом Эцио Фриджерио, однако именно в Большом театре они сотрудничали впервые.
Автор костюмов Франка Скуарчапино, - жена Эцио Фриджерио и сама знаменитый художник - обладатель "Оскара" за работу в фильме "Сирано де Бержерак" (1990 г., с Депардье в заглавной роли). "Спящая красавица" в 2011 г. стала первой балетной премьерой в обновленном историческом здании театра.
"Сценографическая идея очень проста, - говорит Фриджерио, - мы делаем на сцене театр той эпохи, в которую разворачивается действие балета. Фактически и кулисы, и задник типичны для театра XVII века. Только тканевые расписные кулисы мы заменили настоящими. Раз мы готовим такой большой и значительный спектакль - первый балет на отреставрированной сцене, то и решили сделать настоящую "большую" сценографию - конструкцию, представляющую собой грандиозный дворец XVII-XVIII века. Причем все архитектурные элементы, которые составляют сценографию, абсолютно исторические, придумана только их компоновка, так что это и реальный, и сказочный дворец одновременно. Задники расписывались в Италии: мне хотелось, чтобы была применена особая техника театральной живописи, которой владеют только итальянцы - два итальянца, если быть уж совсем точным".
Партии в спектакле, который покажут в трансляции, исполняют Ольга Смирнова (Принцесса Аврора), Семен Чудин (Принц Дезире), Алексей Лопаревич (Злая фея Карабос), Юлия Степанова (Фея Сирени), Александр Фадеечев (Король Флорестан XIV), Екатерина Барыкина (Королева), Виталий Биктимиров (Каталабют).
Последние комментарии
отчего режиссер провинциального театра считает себя вправе исправлять замысел Островского?Самомнение -это еще не право переделывать классику.Особенно.опошляя все это современными песенками
Смело)
Только что пришли из театра, премьера прошла шикарно! Всей семье очень понравилось. Спектакль шел немного дольше запланированного, но прибавленное время не стало лишним. Одним словом- отлично!
9 апреля были на премьерном показе "История лошади". Сказать, что понравилось, значит не сказать ничего. Замечательная хореография. Такого проникновенного повествования не видел очень дано, временами от нахлынувших чувств перехватывало горло и буквально слёзы душили. Этой премьерой задана очень высокая планка и радует то, что в спектакле в основном занята молодёжь. Спектакль по времени большой и всё время пока он шёл, зал был в постоянном напряжении, которое ни на минуту не отпускало. Актёры отдавались игре настолько полно и стаким накалом, что я бы назвал их игру - высоким напряжением искусства. И почему-то мне в какой-то момент показалось что в зале присутствует дух Петра Монастырского. Вот такие впечатления от просмотра.
Освистают