В филармонии пройдет VIII Международный фестиваль "JAZZ-весна в Самаре"

С 1 по 3 марта в Самарской филармонии будет проходить VIII Международный фестиваль "JAZZ-весна в Самаре". В течение трех дней филармония объединит на одной сцене признанных авторитетов и лучших представителей молодого поколения российского джаза.

1 марта откроет фестиваль концерт джаз-квартета Вадима Эйленкрига и певицы Асет Самраиловой. Вадим Эйленкриг - известный джазмен, виртуозный трубач, один из самых востребованных российских музыкантов. Эйленкриг окончил Московский музыкальный колледж им. Шнитке, Московский государственный университет культуры и аспирантуру Государственной академии им. Маймонида. В разное время сотрудничал с биг-бэндом Анатолия Кролла, оркестром Олега Лундстрема, симфоджазом братьев Ивановых. Десять лет он солировал в главном джазовом оркестре страны - Биг-бэнде Игоря Бутмана. На днях в Самаре прошел сольный концерт трубача, а 1 марта музыкант выступит в составе своего квартета.

Компанию ансамблю составит Асет Самраилова - участница самых рейтинговых телепроектов на российском телевидении "Голос", "Главная сцена" и "Большой джаз". Программа концерта называется "Hello, Louis!" и посвящена Луи Армстронгу.

2 марта на сцену филармонии поднимутся два коллектива - S.V.BanD Сергея Васильева и Jon Davis Trio. В программу "Джаз объединяет континенты" войдут известные джазовые стандарты и авторские композиции. Саксофонист Сергей Высильев работал в московском оркестре "Фонограф Джаз Бэнд" под управлением Сергея Жилина. В составе оркестра принимал участие в телешоу "Две звезды", "Танцы со звездами", "Можешь? Спой!", "Достояние республики". Несколько лет назад музыкант переехал в Самару, где создал S.V.BanD. В ее репертуаре - джазовые стандарты, аранжировки известных композиций, авторская музыка.

Jon Davis Trio имеет давнюю историю: в сезоне 1999-2000 гг. нью-йоркец Джон Дэвис (фортепиано), москвич Григорий Зайцев (контрабас) и иркутянин Игорь Игнатов (ударные) музыканты несколько месяцев вместе работали в стамбульском джаз-клубе Kerem Görsev Jazz Club, где в то время выступало множество джазменов со всего мира. 17 лет спустя трио вновь объединяется, чтобы представить свою программу, состоящую из авторских пьес и джазовых стандартов, в 19 городах России.

Заключительный концерт фестиваля пройдет 3 марта. В программе - выступление американской певицы Шарон Кларк в ансамбле с российским джаз-трио: Иван Фармаковский (фортепиано), Сергей Васильев (контрабас) и Павел Тимофеев (ударные).

Шарон Кларк поет классический джаз, блюз, соул и религиозную музыку - госпел, просто завораживая аудиторию филигранной техникой, удивительным свингом и потрясающим скэтом, органично сочетающимися с редчайшим и узнаваемым тембром голоса. Недаром именно этой певице была присуждена первая премия престижнейшего музыкального конкурса имени Билли Холидей, который ежегодно проводится в Балтиморе. Завершится концерт джем-сейшном с худруком "JAZZ-весны в Самаре" Даниилом Крамером и участниками фестиваля.