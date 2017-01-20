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Музыка Культура

В филармонии пройдет VIII Международный фестиваль "JAZZ-весна в Самаре"

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 по 3 марта в Самарской филармонии будет проходить VIII Международный фестиваль "JAZZ-весна в Самаре". В течение трех дней филармония объединит на одной сцене признанных авторитетов и лучших представителей молодого поколения российского джаза.

1 марта откроет фестиваль концерт джаз-квартета Вадима Эйленкрига и певицы Асет Самраиловой. Вадим Эйленкриг - известный джазмен, виртуозный трубач, один из самых востребованных российских музыкантов. Эйленкриг окончил Московский музыкальный колледж им. Шнитке, Московский государственный университет культуры и аспирантуру Государственной академии им. Маймонида. В разное время сотрудничал с биг-бэндом Анатолия Кролла, оркестром Олега Лундстрема, симфоджазом братьев Ивановых. Десять лет он солировал в главном джазовом оркестре страны - Биг-бэнде Игоря Бутмана. На днях в Самаре прошел сольный концерт трубача, а 1 марта музыкант выступит в составе своего квартета.

Компанию ансамблю составит Асет Самраилова - участница самых рейтинговых телепроектов на российском телевидении "Голос", "Главная сцена" и "Большой джаз". Программа концерта называется "Hello, Louis!" и посвящена Луи Армстронгу.

2 марта на сцену филармонии поднимутся два коллектива - S.V.BanD Сергея Васильева и Jon Davis Trio. В программу "Джаз объединяет континенты" войдут известные джазовые стандарты и авторские композиции. Саксофонист Сергей Высильев работал в московском оркестре "Фонограф Джаз Бэнд" под управлением Сергея Жилина. В составе оркестра принимал участие в телешоу "Две звезды", "Танцы со звездами", "Можешь? Спой!", "Достояние республики". Несколько лет назад музыкант переехал в Самару, где создал S.V.BanD. В ее репертуаре - джазовые стандарты, аранжировки известных композиций, авторская музыка.

Jon Davis Trio имеет давнюю историю: в сезоне 1999-2000 гг. нью-йоркец Джон Дэвис (фортепиано), москвич Григорий Зайцев (контрабас) и иркутянин Игорь Игнатов (ударные) музыканты несколько месяцев вместе работали в стамбульском джаз-клубе Kerem Görsev Jazz Club, где в то время выступало множество джазменов со всего мира. 17 лет спустя трио вновь объединяется, чтобы представить свою программу, состоящую из авторских пьес и джазовых стандартов, в 19 городах России.

Заключительный концерт фестиваля пройдет 3 марта. В программе - выступление американской певицы Шарон Кларк в ансамбле с российским джаз-трио: Иван Фармаковский (фортепиано), Сергей Васильев (контрабас) и Павел Тимофеев (ударные).

Шарон Кларк поет классический джаз, блюз, соул и религиозную музыку - госпел, просто завораживая аудиторию филигранной техникой, удивительным свингом и потрясающим скэтом, органично сочетающимися с редчайшим и узнаваемым тембром голоса. Недаром именно этой певице была присуждена первая премия престижнейшего музыкального конкурса имени Билли Холидей, который ежегодно проводится в Балтиморе. Завершится концерт джем-сейшном с худруком "JAZZ-весны в Самаре" Даниилом Крамером и участниками фестиваля.

 

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Последние комментарии

Константин Чуйков 30 октября 2016 11:03 В Самаре открылся музыкальный фестиваль "Маэстро марш"

Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!

Александр Колотило 12 мая 2016 14:14 Главный дирижер академического симфонического оркестра Самарской филармонии Михаил Щербаков празднует юбилей

Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!

Dmitry Lakotsenin 12 апреля 2016 13:20 "Волжские казаки" получили награды от Минобороны РФ за участие в военной операции в Сирии

Молодцы! Успехов коллективу!

Дария Пойндекстер 28 октября 2015 17:57 Самарский зритель перехотел видеть Tokio Hotel

Не дали тебе интервью, вот ты и бесишься. Можешь не опубликовывать Фу

Лиза Новикова 28 октября 2015 17:41 Самарский зритель перехотел видеть Tokio Hotel

до чего же желчная статья! бессмысленно упрекать группу в том,что у них одна программа на все города,концепция продумывается заранее, до мелочей -это как в театре ,у актеров есть сценарий и они не уклоняются от него ни на шаг! А на счет "отфутболивания"прессы ,скажу в защиту группы-ребята не роботы и им тоже хочется отдохнуть лишние 10 минут . всем мир!

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