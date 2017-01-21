В Самаре полиция задержала мужчину, ворующего вещи из раздевалок спортклубов

В полицию поступило сообщение о краже кошелька у посетителя спортклуба на ул. Красноармейской в Самаре. Сотрудники органов внутренних дел задержали предполагаемого злоумышленника — 24-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В ходе дальнейшей работы сотрудники полиции установили причастность подозреваемого к совершению еще одной аналогичной кражи. По версии полицейских, вечером 21 октября прошлого года в помещении спортивного клуба, расположенного на Московском шоссе, он тайно похитил из общей раздевалки мужскую сумку.
По имеющейся у стражей правопорядка информации, преступление было совершено по аналогии с первым — дверцу ящика для одежды взломали. Похищенное принадлежало 22-летнему работнику спортивного заведения. С его слов следовало, что в портмоне находились документы, банковская карта и денежные средства в сумме 15 тыс. рублей. По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", в тот же день возбудили уголовное дело.
В настоящее время сотрудники полиции продолжают проверять 24-летнего подозреваемого на причастность к совершению иных преступлений.
Последние комментарии
Почему то не удивлен. И где контроль?
Как с вами можно связаться? Если можете, напишите мне в ВК или на почту alexandra-budaeva@mail.ru
Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.
Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.
Контроль везде необходим.