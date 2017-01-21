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В Самаре пройдет конкурс молодых дарований по изобразительному искусству "Преображение"

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 22 января, в 10:00 на базе Самарского художественного училища им. К.С. Петрова-Водкина пройдет XX региональный конкурс профессионального мастерства молодых дарований по изобразительному искусству имени Ю. И. Филиппова "Преображение".

С 2014 года конкурс "Преображение" носит имя заслуженного деятеля искусств России, профессора, основателя кафедры изобразительного искусства и дизайна ФГБОУ ВПО "Поволжская государственная социально-гуманитарная академия" Юрия Ивановича Филиппова. 2017 год отмечен памятной датой — 90-летием со дня рождения художника.

Целью конкурса, который проводят "Агентство социокультурных технологий" при поддержке министерства культуры Самарской области и партнерском участии реготделения "Союза художников России" и Самарского художественного училища, является определение перспективы профессионального развития молодых художников в контексте модернизации художественного образования.

В 2017 году конкурсантами стали более 160 учащихся и студентов учреждений Самары, Тольятти, Сызрани, Жигулевска, Новокуйбышевска, Октябрьска, Чапаевска, Кинеля, Отрадного, Похвистнево, муниципальных районов Елховский, Кинель-Черкасский, Сергиевский, Нефтегорский.

В этом году особенность конкурса в том, что он проходит в два этапа и охватывает большую часть учебных предметов. На I заочном этапе участники выполняют задание по рисунку и композиции: "Академическая постановка", рисунок; "Станковая композиция". На II очном этапе выполняется задание по живописи в технике акварели (рисование с натуры) в жанре натюрморта. Победители определяются по совокупности двух этапов.

Награждение по итогам конкурса пройдет 3 февраля в арт-фойе Центра российской кинематографии "Художественный" в рамках открытия выставки произведений живописи и графики Юрия Филиппова "Жигули заповедные".

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