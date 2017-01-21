16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Жительница Чапаевска пыталась пронести наркотики на территорию колонии В Самаре полиция задержала мужчину, ворующего вещи из раздевалок спортклубов В Борском районе полицейские раскрыли кражу на предприятии В Самаре возбудили дело по факту изнасилования на автостоянке в Промышленном районе Обвиняемый в убийстве экс-полицейского в кафе отказался от дачи показаний

Преступления Происшествия

Жительница Чапаевска пыталась пронести наркотики на территорию колонии

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 66
Версия для печати

Полицейские Красноярского района пресекли сбыт наркотиков на территории исправительного учреждения.

Личность подозреваемой в распространении запрещенных веществ установили сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Красноярскому району. Оперативники задержали 37-летнюю женщину на территории одного из исправительных учреждений, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Во время работы на месте происшествия сотрудники органов внутренних дел изъяли два свертка с веществом серо-белого цвета. В дальнейшем эксперты-криминалисты дали заключение, что это героин массой 24,75 г, что является крупным размером.

В отношении подозреваемой — жительницы Чапаевска, ранее не попадавшей в поле зрения сотрудников правоохранительных органов, возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере".

Предполагаемая злоумышленница задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. Ведется следствие.


Где вы чаще всего сталкиваетесь с коррупцией?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 19:14 Возбуждено дело о мошенничестве при реставрации зданий в центре Самары

Почему то не удивлен. И где контроль?

Александра Будаева 17 января 2017 15:05 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Как с вами можно связаться? Если можете, напишите мне в ВК или на почту alexandra-budaeva@mail.ru

✨ Бирюкова 13 января 2017 19:20 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.

Наталья Николаевна 12 января 2017 15:42 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.

Dmitry Lakotsenin 11 января 2017 16:43 В Самаре возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения оружия времен ВОВ

Контроль везде необходим.

Фото на сайте

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Полицейские разоблачили в Тольятти цех по производству поддельных моторных масел

Полицейские разоблачили в Тольятти цех по производству поддельных моторных масел

В Ставропольском районе "накрыли" производство контрафактного алкоголя

В Ставропольском районе "накрыли" производство контрафактного алкоголя

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5