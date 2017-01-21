Жительница Чапаевска пыталась пронести наркотики на территорию колонии

Полицейские Красноярского района пресекли сбыт наркотиков на территории исправительного учреждения.
Личность подозреваемой в распространении запрещенных веществ установили сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Красноярскому району. Оперативники задержали 37-летнюю женщину на территории одного из исправительных учреждений, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Во время работы на месте происшествия сотрудники органов внутренних дел изъяли два свертка с веществом серо-белого цвета. В дальнейшем эксперты-криминалисты дали заключение, что это героин массой 24,75 г, что является крупным размером.
В отношении подозреваемой — жительницы Чапаевска, ранее не попадавшей в поле зрения сотрудников правоохранительных органов, возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере".
Предполагаемая злоумышленница задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. Ведется следствие.
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Почему то не удивлен. И где контроль?
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Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.
Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.
Контроль везде необходим.