В Тольятти патрульные по горячим следам задержали подозреваемого в разбое

В дежурную часть Управления МВД России по г. Тольятти за помощью обратился местный житель. Он сообщил, что подвергся нападению, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Опросив заявителя, полицейские выяснили, что злоумышленник, угрожая потерпевшему предметом, похожим на нож, забрал ключи от автомобиля Kia и скрылся на нем.
Полицейские составили ориентировку на нападавшего и похищенный автомобиль и незамедлительно направили эту информацию экипажам, несущим службу на тольяттинских улицах.
В ходе проведения патрулирования в течение 10 минут разыскиваемый автомобиль на территории Автозаводского района города обнаружили сотрудники вневедомственной охраны регионального Управления Росгвардии.
Патрульные блокировали похищенную иномарку и задержали находившегося за рулем неоднократно судимого 46-летнего мужчину.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного. ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации "Разбой".
По ходатайству следователей предполагаемому злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Похищенное транспортное средство изъято и возвращено законному владельцу. Ведется следствие.
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Почему то не удивлен. И где контроль?
Как с вами можно связаться? Если можете, напишите мне в ВК или на почту alexandra-budaeva@mail.ru
Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.
Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.
Контроль везде необходим.