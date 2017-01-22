В Тольятти патрульные по горячим следам задержали подозреваемого в разбое

В дежурную часть Управления МВД России по г. Тольятти за помощью обратился местный житель. Он сообщил, что подвергся нападению, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Опросив заявителя, полицейские выяснили, что злоумышленник, угрожая потерпевшему предметом, похожим на нож, забрал ключи от автомобиля Kia и скрылся на нем.

Полицейские составили ориентировку на нападавшего и похищенный автомобиль и незамедлительно направили эту информацию экипажам, несущим службу на тольяттинских улицах.

В ходе проведения патрулирования в течение 10 минут разыскиваемый автомобиль на территории Автозаводского района города обнаружили сотрудники вневедомственной охраны регионального Управления Росгвардии.

Патрульные блокировали похищенную иномарку и задержали находившегося за рулем неоднократно судимого 46-летнего мужчину.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного. ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации "Разбой".

По ходатайству следователей предполагаемому злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Похищенное транспортное средство изъято и возвращено законному владельцу. Ведется следствие.