В Сызрани из дачного домика похищена бытовая техника на 15 тыс. рублей

В полицию за помощью обратился житель города Сызрань. Мужчина сообщил полицейским, что из его дачного дома похищены триммер, мультиварка и утюг. Нанесенный ущерб мужчина оценил в 15 тыс. рублей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По указанному в сообщении адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия, с целью установления возможных свидетелей произошедшего опросили владельцев соседних дачных участков. Сотрудники органов внутренних дел выяснили, что злоумышленники попали в дом, разбив оконное стекло.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались ранее не судимые безработные жители Сызрани 19 и 22 лет. По данным стражей правопорядка, похищенное имущество подозреваемые успели продать. Его местонахождение в данный момент устанавливается.

По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Кража"), возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, молодых людей проверяют на причастность к другим противоправным деяниям.