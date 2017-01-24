Дембель, кутивший в машине с девушками, был задержан ДПС

В ночь на субботу, 21 января, сотрудники ДПС вместе с активистами "Ночного патруля" задержали водителя с явными признаками опьянения.
Во время рейда активистами "Ночного патруля" была получена информация о том, что по дворам на улице Солнечноой на протяжении нескольких часов ездит подозрительная легковушка. Водитель вел себя странно: то резко разгонялся, то внезапно тормозил и уходил в занос.
Несколько патрулей с активистами выдвинулись на место с сотрудниками ДПС. Водители из "Ночного патруля", для того чтобы не привлекать внимание нарушителя, решили устроить "засаду". Встречи долго ждать не пришлось. В течение ближайших минут в поле зрения одного из экипажей попала вазовская легковушка.
Водитель разгонялся среди припаркованных автомобилей и резко уводил машину в занос. На одном из поворотов он въехал в сугроб и едва не перевернулся.
Когда мужчина понял, что за ним следят, к задержанию подключился экипаж ДПС. Погоня закончилась в ближайшем дворе, когда машину нарушителя заблокировали правоохранители и активисты.
Из-за руля вышел молодой человек, который нетвердо стоял на ногах. Вместе с ним в автомобиле была веселая компания: приятель и две девушки, которые тут же поспешили скрыться от правоохранителей. На заднем стекле красовалась надпись губной помадой, сообщавшая о готовности к неплатонической любви с некрасивыми представительницами женского пола. Выяснилось, что молодой человек недавно вернулся из армии.
Водитель с явными признаками алкогольного опьянения отказался от прохождения медосвидетельствования и пожелал продолжить разбирательства в суде.
"Моя машина стояла здесь припаркованная, с выключенным двигателем. На меня все наговаривают", - попытался оправдать себя нарушитель.
В свою очередь, инспекторы ДПС представят в суд запись погони с видеорегистратора. Молодому человеку грозит лишение прав и штраф в 30 тыс. рублей.
Последние комментарии
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги
Почему то не удивлен. И где контроль?
Как с вами можно связаться? Если можете, напишите мне в ВК или на почту alexandra-budaeva@mail.ru
Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.