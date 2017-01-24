В Самаре пройдет премьера исторической драмы Мартина Скорсезе "Молчание"

В четверг, 26 января, в 19:00 клуб "Треугольник" в ЦРК "Художественный" и киноклуб "Ракурс" (в кинотеатре "Киномост" в "Мегасити") приглашают на премьеру исторической драмы "Молчание" от режиссера Мартина Скорсезе.

Мартин Скорсезе - американский кинорежиссер, актер, продюсер и сценарист итальянского происхождения, лауреат премии "Оскар" - неоднократно признавался одним из величайших и наиболее влиятельных кинорежиссеров современности: так, опрос, проведенный в 2010 г. популярным американским журналом Paste, показал, что жители США считают Скорсезе лучшим ныне живущим режиссером (он оставил позади Жан-Люка Годара и Стивена Спилберга).

Составитель официальной биографии режиссера Винсент Лобрутто сравнивает его с еще одной легендой мира кино - Стэнли Кубриком, "только Кубрик холоден и аналитичен, а Скорсезе горяч и эмоционален". Фильмам Скорсезе присущи выразительная жестокость и насилие, в кинематографических кругах он известен как мастер гангстерских лент.

Огромное влияние на режиссера оказали картины Кинга Видора, Джона Хьюстона, Майкла Пауэлла и Эмериха Прессбургера, Джона Форда, Элиа Казана, Бернардо Бертолуччи и многих других. Скорсезе предпочитает не менять создателей своих проектов, постоянно работая с Робертом Де Ниро, Леонардо Ди Каприо и монтажером Тельмой Шунмейкер.

Скорсезе является обладателем более чем сотни всевозможных кинопремий и призов, включая "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля (1976 г.), премию "Золотой глобус" за режиссуру (2003, 2007, 2012 гг.), "Эмми" за режиссуру драматического сериала (2011 г.) и приз Американской академии киноискусства "Оскар" (2007 г.).

Наиболее примечательные картины Скорсезе - "Злые улицы", "Таксист", "Бешеный бык", "Последнее искушение Христа", "Славные парни", "Мыс страха", "Казино", "Банды Нью-Йорка", "Авиатор", "Отступники", "Остров проклятых", "Хранитель времени" и "Волк с Уолл-стрит". 28 февраля 2003 года Скорсезе стал обладателем звезды на Голливудской аллее славы.

Сценарий исторической драмы "Молчание", созданный Джеем Коксом и Мартином Скорсезе, основан на одноименном романе японского писателя Сюсаку Эндо (1923-1996 гг.). По словам Скорсезе, роман Сюсаку Эндо привлек его как католика своей темой молчания Господа при существующих в мире страданиях.

Несмотря на то что сюжет романа разворачивается в Японии, Скорсезе решил снять фильм на Тайване, после того как кинорежиссер и продюсер Энг Ли поделился с ним опытом работы над картиной "Жизнь Пи" (2012 г.) на этом острове. Съемки фильма "Молчание" проходили с января по май 2015 года.

В XVII веке два священника-иезуита подвергаются насилию и преследованиям во время странствия по Японии, куда приехали, чтобы найти своего наставника и распространять христианское Евангелие. В Стране Восходящего Солнца правит сегунат Токугава, который запретил католицизм. Власти желают очистить государство от влияния чуждой религии и устраивают гонения на японских христиан. Монахи видят неисчислимые страдания, которым подергаются их единоверцы. Между тем священники не оставляют попыток тайно проповедовать и сами сталкиваются со злобой и насилием. Пробираясь вглубь территории, герои драмы задаются вопросом, почему Бог молчит, в то время как его дети страдают.

В фильме снимались Адам Драйвер, Эндрю Гарфилд, Лиам Нисон, Киран Хайндс, Таданобу Асано.