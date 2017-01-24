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Кино Культура

В Самаре пройдет премьера исторической драмы Мартина Скорсезе "Молчание"

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 26 января, в 19:00 клуб "Треугольник" в ЦРК "Художественный" и киноклуб "Ракурс" (в кинотеатре "Киномост" в "Мегасити") приглашают на премьеру исторической драмы "Молчание" от режиссера Мартина Скорсезе.

Мартин Скорсезе - американский кинорежиссер, актер, продюсер и сценарист итальянского происхождения, лауреат премии "Оскар" - неоднократно признавался одним из величайших и наиболее влиятельных кинорежиссеров современности: так, опрос, проведенный в 2010 г. популярным американским журналом Paste, показал, что жители США считают Скорсезе лучшим ныне живущим режиссером (он оставил позади Жан-Люка Годара и Стивена Спилберга).

Составитель официальной биографии режиссера Винсент Лобрутто сравнивает его с еще одной легендой мира кино - Стэнли Кубриком, "только Кубрик холоден и аналитичен, а Скорсезе горяч и эмоционален". Фильмам Скорсезе присущи выразительная жестокость и насилие, в кинематографических кругах он известен как мастер гангстерских лент.

Огромное влияние на режиссера оказали картины Кинга Видора, Джона Хьюстона, Майкла Пауэлла и Эмериха Прессбургера, Джона Форда, Элиа Казана, Бернардо Бертолуччи и многих других. Скорсезе предпочитает не менять создателей своих проектов, постоянно работая с Робертом Де Ниро, Леонардо Ди Каприо и монтажером Тельмой Шунмейкер.

Скорсезе является обладателем более чем сотни всевозможных кинопремий и призов, включая "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля (1976 г.), премию "Золотой глобус" за режиссуру (2003, 2007, 2012 гг.), "Эмми" за режиссуру драматического сериала (2011 г.) и приз Американской академии киноискусства "Оскар" (2007 г.).

Наиболее примечательные картины Скорсезе - "Злые улицы", "Таксист", "Бешеный бык", "Последнее искушение Христа", "Славные парни", "Мыс страха", "Казино", "Банды Нью-Йорка", "Авиатор", "Отступники", "Остров проклятых", "Хранитель времени" и "Волк с Уолл-стрит". 28 февраля 2003 года Скорсезе стал обладателем звезды на Голливудской аллее славы.

Сценарий исторической драмы "Молчание", созданный Джеем Коксом и Мартином Скорсезе, основан на одноименном романе японского писателя Сюсаку Эндо (1923-1996 гг.). По словам Скорсезе, роман Сюсаку Эндо привлек его как католика своей темой молчания Господа при существующих в мире страданиях.

Несмотря на то что сюжет романа разворачивается в Японии, Скорсезе решил снять фильм на Тайване, после того как кинорежиссер и продюсер Энг Ли поделился с ним опытом работы над картиной "Жизнь Пи" (2012 г.) на этом острове. Съемки фильма "Молчание" проходили с января по май 2015 года.

В XVII веке два священника-иезуита подвергаются насилию и преследованиям во время странствия по Японии, куда приехали, чтобы найти своего наставника и распространять христианское Евангелие. В Стране Восходящего Солнца правит сегунат Токугава, который запретил католицизм. Власти желают очистить государство от влияния чуждой религии и устраивают гонения на японских христиан. Монахи видят неисчислимые страдания, которым подергаются их единоверцы. Между тем священники не оставляют попыток тайно проповедовать и сами сталкиваются со злобой и насилием. Пробираясь вглубь территории, герои драмы задаются вопросом, почему Бог молчит, в то время как его дети страдают.

В фильме снимались Адам Драйвер, Эндрю Гарфилд, Лиам Нисон, Киран Хайндс, Таданобу Асано.

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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

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